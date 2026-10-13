OM : une bonne nouvelle est déjà tombée pour Genesio avant Angers

L’OM pourrait profiter d’une absence importante du côté d’Angers lors de son déplacement en Anjou, dimanche prochain, pour la huitième journée de Ligue 1.

Après avoir renoué avec la victoire sur la pelouse de Troyes (0-2) dimanche dernier, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre une semaine chargée. Les hommes de Bruno Genesio recevront d’abord l’Olympiakos ce jeudi (21h), en Ligue Europa, avant de se déplacer sur la pelouse du SCO d’Angers dimanche (15h), pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Et avant même ce déplacement en Anjou, les Phocéens pourraient déjà bénéficier d’une bonne nouvelle concernant l’effectif de leur prochain adversaire.

Jordan Lefort sera suspendu pour Angers – OM

En effet, Jordan Lefort devrait manquer la réception de l’OM dimanche prochain. Le défenseur central du SCO d’Angers a été expulsé le week-end dernier lors de la lourde défaite de son équipe face au Stade Brestois (5-1). Un carton rouge qui pourrait lui coûter cher, puisque le joueur angevin devrait écoper de deux matchs de suspension. Si cette sanction venait à être confirmée, Lefort serait donc indisponible pour le choc face à Marseille, privant son entraîneur d’une solution importante dans le secteur défensif.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) doit justement se réunir ce mercredi soir pour statuer sur les différentes sanctions du week-end. Le verdict concernant Jordan Lefort est donc attendu dans les prochaines heures. En attendant cette décision officielle, son absence se dessine comme une bonne nouvelle pour Bruno Genesio et ses joueurs, qui tenteront de confirmer leur succès à Troyes en décrochant une nouvelle victoire en championnat. De son côté, Angers pourrait devoir revoir ses plans défensifs pour tenter de contenir les offensives marseillaises.