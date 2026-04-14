Dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 en vue du mercato estival, Pablo Pagis (23 ans) devrait bel et bien quitter le FC Lorient… pour l’OM ?

La bombe est lâchée. En pleine agitation du mercato estival, le nom de Pablo Pagis fait déjà trembler plusieurs clubs de Ligue 1… et c’est du côté de l’OM que la rumeur prend une toute autre dimension. Courtisé par le RC Lens et le Stade Rennais, l’attaquant de FC Lorient semble promis à un départ cet été. Mais une sortie a tout fait basculer.

« Pagis va faire comme papa… »

C’est Julian Palmieri, ancien joueur du LOSC, qui a mis le feu aux poudres avec une déclaration aussi simple que fracassante : « Pagis il va faire comme papa… ça va aller à l’OM. » Une phrase lourde de sens. Car derrière cette sortie, c’est tout un symbole qui ressurgit. Le « papa » en question n’est autre que Mickaël Pagis, ancien attaquant emblématique passé par Marseille, qui avait marqué les esprits au Vélodrome par son élégance technique et son sens du jeu. Voir son fils suivre exactement le même chemin ? Le scénario fait déjà saliver les supporters olympiens.

Sportivement, le profil de Pablo Pagis coche de nombreuses cases. À 23 ans, il sort d’une progression constante et attire logiquement les convoitises. Sa capacité à jouer entre les lignes, à créer des différences et à se montrer décisif dans les zones clés correspond parfaitement à ce que recherche l’OM dans sa nouvelle reconstruction offensive. Car du côté marseillais, le chantier est immense. Entre les incertitudes autour de plusieurs cadres offensifs et la volonté de bâtir un projet plus stable et ambitieux, chaque recrue potentielle est scrutée avec attention.

Le RC Lens toujours chaud sur Pagis

Et Pagis, avec son profil technique et son héritage « maison », apparaît comme une opportunité aussi séduisante que stratégique. Mais attention, la concurrence est bien réelle. Le RC Lens suit le dossier de près, conscient du potentiel du joueur et de sa marge de progression. Le Stade Rennais également. Deux clubs capables d’offrir du temps de jeu et un cadre structuré, ce qui pourrait peser dans la balance. Reste que l’OM possède un argument unique : l’histoire.

Entre le lien familial, la pression du Vélodrome et la possibilité de marcher dans les traces de son père, Marseille pourrait faire la différence sur un dossier où l’émotion compte autant que le sportif. Pour l’instant, rien n’est acté étant donné que l’intéressé affiche un penchant pour le RC Lens. Mais une chose est sûre : avec cette déclaration, le feuilleton Pablo Pagis vient de prendre une toute autre dimension. Et à Marseille, certains commencent déjà à rêver d’un retour du nom Pagis… sous un nouveau maillot.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)