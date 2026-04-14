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FRANCE

OM : secoué par Saadé, Stéphane Richard règle l’avenir de Beye et lâche une bombe sur le mercato ! 

Par Bastien Aubert - 14 Avr 2026, 10:00
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Stéphane Richard (OM)

Invité sur RTL, le nouveau président de l’OM Stéphane Richard a évoqué les sujets chauds en glissant un tacle à Pablo Longoria.

Le futur président de l’OM Stéphane Richard a pris la parole sur RTL pour clarifier les grandes orientations du club. Un passage marqué par plusieurs déclarations fortes sur la gestion sportive, économique et institutionnelle.Sur la situation générale du club et sa philosophie, il a insisté sur la nécessité de stabilité : « L’OM est une marque incroyable dans le sport, Marseille a le football comme religion, on a le plus beau stade de France avec 60 000 supporters par match et des supporters très présents. On va profiter de cette refonte à plusieurs postes pour repartir du bon pied. Il n’y a pas de serrage de vis. Il y a eu trop d’instabilité dans ce club. Le foot est un jeu collectif et il est compliqué de performer en faisant tourner l’effectif à un tiers chaque année. Ce club a besoin d’une stabilité. Ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de changements. Je suis là sur le long terme. »

« McCourt va remettre de l’argent ? On verra »

Lancé sur la situation financière du football français et les contraintes du marché, le nouveau président de l’OM a également alerté : « Il faut réviser la question financière. Quand on regarde les comptes de la DNCG, il n’y a qu’un club qui est dans le positif, c’est inquiétant. On a un problème des droits TV en France, qui sont à un niveau historique bas. C’est un problème. Il faut faire avec ou sans. » 

Concernant la propriété du club et Frank McCourt, il a temporisé sur les investissements futurs : « McCourt va remettre de l’argent ? On verra ça plus tard. Il est très engagé dans ce club et son avenir. C’est un club solide qui n’a pas de dettes. Ce n’est pas le cas dans d’autres clubs de Ligue 1. Il n’y a pas de serrage de vis. Il y a eu trop d’instabilité dans ce club ces dernières années entre les entraîneurs et l’équipe elle-même. C’est un sport collectif et c’est très compliqué de bien faire jouer une équipe quand on a un tiers ou la moitié de l’effectif qui change chaque année. La première chose, c’est la stabilité mais ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de changements. »

Saadé a déjà tancé Richard 

Le dossier Rodolphe Saadé a aussi été évoqué, avec une mise au point claire après certaines interprétations : « Saadé ? Quand j’ai eu le malheur de dire ça, il m’a tancé. J’ai beaucoup de respect pour Rodolphe et pour son industrie à Marseille. Ils sont très attachés à leur ville et s’intéressent à l’OM. On a un partenariat très solide avec eux. Je n’ai jamais parlé avec lui de ça, tout ça est très frais. » 

Sur le plan sportif, Stéphane Richard a également validé la continuité avec Habib Beye : « Beye ? Il vient de prendre ses fonctions. Il a un objectif clair qui est de bien finir la saison, on connaît les enjeux. Laissons-lui faire son travail, il le fait sérieusement. Laissons-lui du temps. (…) L’objectif est une qualification directe en Ligue des Champions. Il faudra finir dans les trois premiers. » Il a enfin donné la vision globale du projet marseillais : « À moyen terme, on en est convaincus avec le président, Marseille a tout pour faire partie des 20 meilleurs clubs d’Europe et de disputer la Ligue des Champions chaque saison. » Avec ce discours, le nouveau patron de l’OM pose les bases d’un projet assumé : stabilité interne, rigueur financière et ambition européenne immédiate.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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