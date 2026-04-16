OM Mercato : les supporters regrettent déjà Greenwood et poussent vers la sortie deux chouchous d’Habib Beye

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes… mais la tension monte déjà du côté de l’Olympique de Marseille. Selon La Provence, la direction phocéenne aurait déjà défini les grandes lignes de son effectif pour la saison prochaine. Et une information fait particulièrement réagir : Mason Greenwood serait sur le départ…

Une nouvelle qui passe très mal auprès des supporters marseillais, conscients de l’impact de l’attaquant cette saison. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont immédiates… et très tranchées.

« Vous pouvez faire partir qui vous voulez, mais Greenwood doit rester. »

Pour beaucoup, perdre Greenwood serait un énorme coup dur dans un projet déjà fragile.

Aubameyang et Kondogbia ciblés : la colère explose

Mais ce n’est pas tout. En parallèle, deux joueurs cristallisent les critiques : Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia.

Alors que les deux hommes feraient encore partie des plans, une partie des supporters ne comprend pas ce choix, notamment au vu de la situation financière du club.

« Il faut absolument faire sortir Kondogbia et Aubameyang… c’est du suicide de garder des salaires aussi élevés. »

« Kondogbia en mi-temps thérapeutique ? »

« On est obligé de supporter Aubameyang une année de plus ? »

Des critiques virulentes qui illustrent un malaise grandissant autour de la gestion de l’effectif.

Un mercato sous très haute tension à Marseille

Le futur mercato de l’Olympique de Marseille s’annonce explosif. Entre contraintes économiques, ambitions sportives et pression des supporters, la direction va devoir faire des choix forts.

Le cas Mason Greenwood symbolise parfaitement ce dilemme :

conserver un joueur décisif

ou capitaliser financièrement

Mais dans tous les cas, une chose est claire : les supporters ont déjà choisi leur camp et ce Mercato pourrait creuser encore davantage le fossé entre la direction et ses supporters.