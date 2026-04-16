OM : pluie de bonnes nouvelles avant Lorient

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Avant Lorient-OM, plusieurs absents majeurs fragilisent les Merlus. Une opportunité en or pour Marseille dans la course à la Ligue des champions.

La fin de saison s’annonce irrespirable en Ligue 1. Derrière le Paris Saint-Germain et le RC Lens, tout reste à jouer. Le LOSC Lille, l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais FC et l’AS Monaco se tiennent en quelques points seulement.

Dans cette lutte acharnée pour les places qualificatives en Ligue des champions, chaque match est une finale. Et pour l’Olympique de Marseille, le déplacement sur la pelouse du FC Lorient s’annonce déjà comme un tournant.

Lorient affaibli : une défense décimée avant d’affronter l’OM

Mais à quelques jours de cette rencontre, une nouvelle change clairement la donne : le FC Lorient ne sera pas au complet.

Plusieurs absences majeures sont à signaler :

Théo Le Bris

Montassar Talbi

Arsène Kouassi

Trois éléments défensifs importants manqueront à l’appel dans l’équipe dirigée par Olivier Pantaloni. Une situation préoccupante pour les Merlus, surtout face à une équipe marseillaise en quête de points cruciaux.

Autre incertitude : Laurent Abergel pourrait également être absent, ce qui affaiblirait encore davantage l’équilibre de l’équipe bretonne.

OM : le moment parfait pour accélérer

Pour l’Olympique de Marseille, le timing est idéal. Face à un adversaire diminué, les Olympiens ont une vraie carte à jouer pour prendre des points précieux.

Dans une fin de saison où la moindre erreur peut coûter cher, ce type d’opportunité ne se refuse pas. Marseille devra toutefois rester vigilant : le FC Lorient reste une équipe en forme, capable de poser des problèmes à n’importe quel adversaire, même diminuée.

Ligue 1 : un match à très haute pression

Ce match entre le FC Lorient et l’Olympique de Marseille pourrait peser très lourd dans la course à la Ligue des champions.

Une victoire marseillaise relancerait fortement l’OM

Un faux pas compliquerait sérieusement les ambitions

Avec un concurrent direct à chaque point, la marge d’erreur est désormais quasi inexistante.