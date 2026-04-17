La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Bien que rival numéro 2 de l’OM, derrière l’ASSE, l’OL n’en reste pas moins généreux quand il s’agit d’alimenter l’effectif marseillais au mercato.

C’est un détail qui change toute la lecture du dossier. Recruté par l’OM cet hiver, Himad Abdelli n’a pas débarqué à Marseille par hasard. Et contre toute attente, l’OL a indirectement pesé dans la balance.

Une arrivée accélérée en coulisses

À l’origine, Abdelli était plutôt ciblé pour l’été. Son profil plaisait, mais l’OM ne semblait pas pressé de boucler l’opération. Puis tout s’est accéléré. Selon L’Équipe, l’intérêt lyonnais pour le joueur a changé la donne. En se positionnant concrètement sur le dossier, l’OL a poussé Marseille à réagir plus vite que prévu pour ne pas se faire doubler. Résultat : Abdelli a rejoint l’OM dès le mercato hivernal.

Mais depuis son arrivée, tout n’est pas parfait. Sa titularisation en Coupe de France face à Toulouse n’a pas convaincu le staff marseillais. Une prestation jugée en dessous des attentes, qui a refroidi certaines analyses internes. Dans un effectif déjà dense, Abdelli peine encore à s’imposer comme une option évidente.

Un rôle plus important à venir pour Abdelli ?

Malgré ce démarrage discret, le club reste confiant. L’idée est de lui laisser du temps pour s’adapter, avec une intégration progressive dans la rotation. Et surtout, son rôle pourrait évoluer dès la saison prochaine. Avec plus de continuité, Abdelli est vu comme un joueur capable d’apporter de la créativité et du liant dans le jeu offensif.

Au-delà du cas Abdelli, ce feuilleton illustre parfaitement les coulisses du mercato moderne. Même entre rivaux, chaque mouvement peut avoir des conséquences indirectes. Et dans ce cas précis, la pression lyonnaise a clairement accéléré un transfert côté marseillais. Reste maintenant à Abdelli de justifier cette confiance sur le terrain. Parce qu’à l’OM, le temps va toujours très vite.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)