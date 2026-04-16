OM Mercato : après Balerdi et Greenwood, un autre cadre vers un transfert XXL ?

Si Leonardo Balerdi et Mason Greenwood sont annoncés sur le départ à l’OM cet été, un autre titulaire commence à attirer beaucoup de monde.

L’OM pourrait bien être au cœur de l’un des dossiers les plus brûlants du prochain mercato estival. Alors que Leonardo Balerdi et Mason Greenwood pourraient rapporter un joli chèque à Marseille, un autre joueur attire les convoitises. Arrivé l’été dernier pour environ 30 millions d’euros en provenance du Feyenoord, Igor Paixão s’est rapidement imposé comme l’un des éléments offensifs majeurs du club phocéen, au point d’attirer l’attention des plus grands clubs européens, dont Liverpool et Arsenal.

Une montée en puissance fulgurante à l’OM

Âgé de 25 ans, l’ailier brésilien s’est intégré immédiatement dans le projet marseillais. Percutant, technique et capable de faire la différence en un contre un, Paixão s’est imposé comme un titulaire régulier dans le dispositif offensif de l’OM, au point d’être l’un des joueurs les plus décisifs de la saison, avec 12 buts et 6 passes dé.

Son transfert depuis Feyenoord faisait déjà de lui la recrue la plus coûteuse de l’histoire récente du club, confirmant la volonté de Marseille de construire autour de profils offensifs explosifs.

Un transfert sous tension financière à Marseille

Si l’OM souhaite conserver son joueur, la réalité économique du club pourrait changer la donne. Les dirigeants marseillais, conscients de la valeur marchande de leur ailier, envisageraient une vente uniquement en cas d’offre jugée “irrefusable”.

Les estimations actuelles placent son prix entre 50 et 60 millions d’euros, un montant qui permettrait au club de réaliser une plus-value importante après son achat à environ 30 millions. Cette stratégie s’inscrit dans une logique de rééquilibrage financier tout en restant compétitif en Ligue 1 et en Coupe d’Europe.

Liverpool et Arsenal à l’affût

En Premier League, deux géants surveillent de près la situation, selon SportsBoom :

Liverpool , où Arne Slot apprécierait particulièrement le profil du joueur qu’il connaît depuis son passage à Feyenoord, voit en Paixão un renfort idéal pour dynamiser son attaque.

, où Arne Slot apprécierait particulièrement le profil du joueur qu’il connaît depuis son passage à Feyenoord, voit en Paixão un renfort idéal pour dynamiser son attaque. Arsenal, de son côté, cherche à renforcer ses options sur les ailes et aurait déjà étudié une offre autour de 35 millions d’euros + bonus.

D’autres clubs comme le Bayer Leverkusen suivent également le dossier, en attendant de connaître leur qualification européenne avant de passer à l’action.

L’OM face à un choix stratégique

Sous contrat jusqu’en 2030, l’OM dispose d’une position contractuelle très solide. Cela permet au club de fixer ses conditions sans urgence de vente immédiate.

Cependant, la pression financière et les ambitions sportives pourraient obliger les dirigeants à trancher : conserver leur atout offensif pour continuer à viser la Ligue des Champions ou céder face à une offre importante afin de rééquilibrer les comptes. Dans tous les cas, Marseille sait qu’il tient entre ses mains l’un des actifs les plus convoités du mercato 2026.

Un été décisif pour Paixão et l’OM

À quelques mois de l’ouverture du mercato, le dossier Igor Paixão s’annonce comme l’un des feuilletons majeurs de l’été. Entre ambitions sportives, réalités économiques et concurrence européenne, l’OM devra faire un choix structurant pour son avenir.

Une chose est sûre : le nom d’Igor Paixão risque d’animer fortement les discussions du mercato estival 2026