La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Arrivé en 2020 en provenance de Dortmund, Leonardo Balerdi (27 ans) devrait quitter l’OM au mercato estival.

Pilier de l’OM depuis 2020, Leonardo Balerdi (27 ans) va tourner la page. Le club et le joueur ont acté un départ commun en fin de saison, avec une opération financière prometteuse à la clé. C’est une page importante qui s’apprête à se tourner à l’OM. Arrivé en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi est aujourd’hui le joueur le plus ancien de l’effectif marseillais. Mais selon Foot Mercato, l’histoire touche à sa fin.

La décision est prise : l’OM et le défenseur argentin ont convenu d’un départ commun à l’issue de la saison. Un choix mûrement réfléchi, dans l’optique de se quitter en bons termes… et au meilleur moment. Capitaine ces derniers mois, Balerdi a longtemps incarné le visage du renouveau marseillais. Mais le poids du brassard a parfois semblé peser sur ses épaules.

Divorce d’un commun accord

Conscient de cette situation, Habib Beye avait d’ailleurs pris une décision forte en lui retirant ce rôle au profit de Pierre-Emile Højbjerg, afin de le libérer mentalement. Un choix qui n’a jamais remis en cause l’importance du joueur dans le vestiaire. Bien au contraire, le technicien sénégalais n’a cessé de louer son implication et sa solidité défensive depuis son arrivée. Mais en coulisses, le timing du départ s’est imposé comme une évidence. Sous contrat jusqu’en 2028, Balerdi dispose aujourd’hui d’une cote élevée sur le marché. Plusieurs clubs européens se sont déjà positionnés, notamment l’AS Roma, régulièrement citée dans ce dossier.

30 M€ pour Balerdi ?

Et ce transfert pourrait rapporter gros. Estimé autour de 30 millions d’euros, l’international argentin (11 sélections) pourrait voir sa valeur encore grimper dans les prochains mois. En ligne de mire : la Coupe du monde 2026, qu’il pourrait disputer sous les ordres de Lionel Scaloni avec l’Albiceleste. Un scénario idéal pour les dirigeants marseillais, qui espèrent maximiser cette vente dans un contexte de reconstruction du club, à l’aube d’une nouvelle ère incarnée par Stéphane Richard. Le divorce est acté. Mais à l’OM, il pourrait bien se transformer en jackpot.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)