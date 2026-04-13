Alors que Frank McCourt a confirmé son ouverture à de nouveaux investisseurs à l’OM, un candidat se pose déjà en favori en coulisses.

À Marseille, l’avenir du club pourrait être en train de basculer. Vendredi, Frank McCourt a confirmé son ouverture à l’arrivée de nouveaux investisseurs à l’OM. Et déjà, en interne, un nom commencerait à circuler avec insistance. Selon les informations de La Minute OM, un investisseur mystère serait même en pole position.

Mieux encore, son identité serait déjà connue de certains observateurs proches du club, sans pour autant avoir filtré publiquement. « Le groupe s’en va en stage à Marbella dès ce lundi. Une qualification en Ligue des champions reste très importante pour le club et pour les changements qui pourraient en découler… Un nouvel actionnaire ? J’ai parlé d’un investisseur, même si les deux sont liés, ce n’est pas tout à fait la même chose. Et oui j’ai même son nom », peut-on lire sur X.

Un nom circule déjà à Marseille

Un message énigmatique, mais lourd de sens. Car il confirme une chose : les discussions avancent en coulisses, et l’OM prépare potentiellement une évolution majeure de sa structure financière. Dans ce dossier, un élément clé pourrait tout accélérer : la qualification pour la Ligue des champions. En interne, cet objectif est considéré comme déterminant pour attirer de nouveaux capitaux et renforcer l’attractivité du club. Car aujourd’hui, l’OM cherche clairement à franchir un cap. Et pour y parvenir, l’arrivée d’un investisseur apparaît comme un levier stratégique majeur.

Qui pour accompagner McCourt à l’OM ?

Reste à savoir quel sera le profil de cet acteur. Investisseur minoritaire pour accompagner Frank McCourt ? Ou première étape vers une transformation plus profonde de l’actionnariat ? Ces dernières semaines, plusieurs noms ont déjà circulé autour du club, notamment celui de Rodolphe Saadé, patron de CMA CGM. Déjà partenaire majeur de l’OM, il incarne un candidat crédible à une montée en puissance. Mais pour l’instant, le mystère reste entier. Et à Marseille, cette incertitude ne fait qu’alimenter les spéculations.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)