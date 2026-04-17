RC Lens, OGC Nice : Haise a longtemps hésité entre le Stade Rennais et une autre destination surprenante

Après une expérience contrastée sur le banc de l’OGC Nice, Franck Haise n’est pas resté longtemps sans poste. Le technicien de 55 ans a rapidement rebondi du côté du Stade Rennais FC, où il a succédé à Habib Beye. Un choix qui porte déjà ses fruits tant Rennes affiche un visage séduisant depuis son arrivée. Mais avant de s’engager avec le club breton, l’ancien entraîneur du RC Lens a sérieusement envisagé un tout autre défi. Dans un entretien accordé à Kampo, Franck Haise a reconnu avoir hésité entre Rennes… et la sélection tunisienne en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Franck Haise tenté par la Tunisie

Courtisé pour prendre les rênes de la Équipe de Tunisie de football, Franck Haise ne cache pas que l’idée l’a séduit. Le technicien français a expliqué avoir longuement réfléchi à cette opportunité prestigieuse.

« Oui j’ai hésité parce que c’est la Coupe du monde… la Tunisie qui est un très beau pays, j’ai un certain nombre d’amis tunisiens. J’ai regardé quelques matchs de la Tunisie (…) c’est un pays de foot… ça m’a fait hésiter. »

Disputer un Mondial représente forcément une tentation majeure pour n’importe quel entraîneur. D’autant que la Tunisie reste une nation respectée sur la scène africaine et régulièrement présente dans les grandes compétitions internationales.

Haise a d’ailleurs assuré qu’il suivrait avec attention le parcours tunisien sous les ordres de Sabri Lamouchi : « Je vais évidemment regarder ce que va faire la Tunisie avec Sabri à la Coupe du Monde. »

Pourquoi Haise a finalement choisi Rennes

Si la proposition tunisienne avait de quoi séduire, Franck Haise a finalement privilégié un retour immédiat en club. L’ancien coach lensois voulait s’inscrire dans un projet de long terme et retrouver le quotidien d’un vestiaire.

« Ce qui m’a fait dire non ? Ça mettait un peu de temps et l’idée, c’était quand même de repartir sur un projet club. »

Le timing a donc joué un rôle central. Haise craignait aussi qu’un engagement temporaire avec une sélection ferme certaines portes sur le marché européen.

« Si je pars pour quelques mois avec la sélection, est-ce que derrière les clubs ne vont pas se dire que je suis en poste et l’oublier ? »

Un raisonnement pragmatique, qui l’a finalement conduit vers Rennes, un club ambitieux disposant de moyens importants et désireux de retrouver l’Europe.

Le Stade Rennais savoure déjà son choix

Du côté du Stade Rennais FC, l’arrivée de Franck Haise est perçue comme un vrai coup fort. Son travail remarquable au RC Lens avait marqué les observateurs, avec un style de jeu clair, une identité forte et des résultats solides.

Après un passage plus compliqué à OGC Nice, le technicien semble avoir retrouvé un environnement idéal pour relancer sa dynamique.

Rennes peut donc se féliciter : avant de signer en Bretagne, Franck Haise avait la Coupe du monde en ligne de mire. Mais c’est bien le projet rennais qui a fini par faire la différence.