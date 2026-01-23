À LA UNE DU 23 JAN 2026
PSG : une fracture entre Chevalier et ses partenaires ?

Par Raphaël Nouet - 23 Jan 2026, 06:56
Lucas Chevalier pénétrant sur la pelouse du Sporting Portugal.
Plutôt taiseux, Lucas Chevalier aurait suscité des doutes au sein du vestiaire du PSG dès son arrivée au club. Et ceux-ci n’ont fait que s’accentuer au fil de ses prestations sans saveur…

Depuis mardi soir et la défaite du PSG sur la pelouse du Sporting (1-2), tous les regards sont tournés vers Lucas Chevalier. Car au Portugal, le gardien n’a rien eu à faire 98% du temps vu la domination écrasante de son équipe. Mais les 2% où il a eu à s’employer, il n’a pas été impérial et Paris a encaissé deux buts. Sur le premier, il repousse en corner un centre, certes dévié, plutôt que de le capter. Ce qui débouche sur la frappe croisée de Luis Suarez. Sur le second, il dévie comme il peut une grosse frappe de 20 mètres et le ballon rebondit sur l’ancien attaquant de l’OM, qui marque de la tête. On pourrait invoquer la malchance mais l’ancien Lillois a commis trop d’erreurs comme celles-ci depuis le début de la saison. Ce qui a relancé les débats sur sa capacité à succéder à Gianluigi Donnarumma.

« Son recrutement a, dès le départ, suscité des questions en interne »

Dans L’Equipe du jour, on apprend que le vestiaire du PSG a été circonspect dès le départ et que les choses ne sont évidemment pas allées en s’améliorant : « Un élément est clair : la situation de l’ex-Lillois n’est pas aisée. Son recrutement à la place d’un Gianluigi Donnarumma apprécié et influent dans le vestiaire a, dès le départ, suscité des questions en interne. Et n’a pas été compris. Dès les premières semaines, si la qualité de Chevalier, au pied notamment, a été saluée, une différence dans sa capacité à être aussi décisif sur sa ligne que « Gigio » a été actée par plusieurs de ses coéquipiers. Sans qu’une comparaison avec Matvei Safonov ne soit toutefois établie ».

Le quotidien sportif écrit que Lucas Chevalier reste calme dans l’épreuve et confiant dans sa capacité à retourner les événements en sa faveur. Mais l’ancien défenseur parisien Jimmy Algérino explique qu’il gagnerait à se rapprocher de ses coéquipiers pour mieux se faire adopter et dissiper les craintes à son sujet…

