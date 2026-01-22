À LA UNE DU 22 JAN 2026
PSG Mercato : 240 M€ pour 2 joueurs cet été ?

Par Raphaël Nouet - 22 Jan 2026, 12:00
💬 Commenter
Luis Castro et Luis Enrique sur le terrain du Sporting avant le match de mardi.
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le PSG aurait l’intention de recruter deux joueurs confirmés cet été, l’un au milieu, l’autre en attaque, et il ne regarderait pas à la dépense.

Tel que c’est parti, la direction du PSG devrait être fidèle à sa parole et ne pas recruter cet hiver. Pourtant, Luis Enrique s’est plaint d’avoir un banc trop restreint lors de la défaite contre le Sporting (1-2) mardi soir. Mais l’entraîneur espagnol pointait surtout du doigt l’accumulation de blessures qui, ajoutée à la Coupe d’Afrique des Nations (Mbaye, Hakimi) et aux soucis personnels d’Hernandez, a amoindri son effectif. Pas de recrue cet hiver, donc. Mais la donne devrait être bien différente cet été !

Fernandez (Chelsea) et Olise (Bayern), les priorités ?

Selon Ekrem Konur, le PSG aurait l’intention de frapper fort pour deux joueurs confirmés : Enzo Fernandez (Chelsea) et Michael Oliseh (Bayern Munich). Comme déjà évoqué, le milieu argentin aurait fait connaître son intention de quitter les Blues, où l’instabilité le désespère. Pour lui, Konur parle d’une indemnité de transfert de 140 M€. Concernant le milieu offensif du Bayern, la donne est différente. Ce sont ses performances (11 buts, 20 passes décisives en 25 matches) qui lui valent une longue liste de courtisan. Il est sous contrat jusqu’en 2029 avec les Bavarois mais Konur pense que moyennant 100 M€, le PSG pourrait le recruter.

Ces arrivées pourraient être compensés par des départs. Konur, encore lui, rappelle que l’Atlético Madrid tient absolument à recruter Lee Kang-in et Gonçalo Ramos. Le PSG pourrait réclamer entre 120 et 150 M€ pour les deux joueurs. Ce qui financerait une bonne partie des transferts de Fernandez et Olise !

