À LA UNE DU 19 DéC 2025
[21:30]FC Nantes : gros coup dur pour un Canari, sa saison déjà terminée ?
[21:00]PSG : Renato Marin prêt à prendre son envol !
[20:30]ASSE Mercato : Horneland clarifie l’avenir de Davitashvili et Stassin
[20:00]OM, PSG : des décisions tombent pour Longoria et Al-Khelaïfi, ils se frottent les mains !
[19:30]PSG, FC Barcelone Mercato : Marcus Rashford vers un grand rival du Barça, direction Madrid ?
[19:00]PSG : la menace FC Barcelone s’éloigne pour Luis Enrique
[18:30]PSG : Luis Enrique a fait ses choix pour le Mercato, le cas Beraldo est enfin tranché !
[18:15]OM : deux recrues à la rescousse, De Zerbi est aux anges !
[17:40]ASSE : Kilmer Sports séduit par Luis Castro (ex FC Nantes) !
[17:30]ASSE : incroyable révolution à l’OGC Nice, la venue des Verts totalement éclipsée !
PSG : Renato Marin prêt à prendre son envol !

Par Laurent Hess - 19 Déc 2025, 21:00
La blessure de Matvei Safonov ne profitera pas forcement à Lucas Chevalier demain soir lors du match de Coupe de France du PSG…

Enorme surprise, ce vendredi, à la lecture du communiqué médical du PSG : Matvei Safonov souffre d’une fracture de la main gauche et sera absent pour une durée indéterminée ! Un nouveau point sera fait dans trois à quatre semaines pour savoir où il en est dans sa récupération. Le Russe, héros de la finale de la Coupe Intercontinentale mercredi contre Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1), au cours de laquelle il a arrêté quatre pénaltys, se serait blessé pendant cette séance.

Marin pourrait jouer demain

Toujours est-il que cette blessure tombe au plus terrible des moments pour lui, qui avait apporté la preuve qu’il peut être titulaire au PSG. En revanche, elle tombe à pic pour Lucas Chevalier, touché d’avoir perdu sa place suite à sa blessure à Monaco (0-1), alors que Safonov était en train de renverser la hiérarchie des gardiens dans son duel avec lui. Pour autant, l’ancien du LOSC ne serait pas assuré de reprendre la place de numéro un à l’occasion du match en Coupe de France demain soir (21h) contre Vendée Fontenay Foot. Le 3e gardien, Renato Marin, pourrait en effet connaître sa toute première apparition avec les Rouge et Bleu. « On va faire comme d’habitude. Je donne l’information aux joueurs en premier lieu. Ensuite, vous saurez ma décision », a botté en touche Luis Enrique en conférence de presse. Suspense, donc…

