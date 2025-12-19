Déjà touché par sa situation au PSG, où Matvei Safonov lui est passé devant dans la hiérarchie des gardiens, Lucas Chevalier a forcément remarqué qu’un membre du staff de Luis Enrique avait célébré avec le Russe après la victoire sur Flamengo.

Depuis mercredi soir et l’exploit monumental de Matvei Safonov lors de la séance de tirs au but face à Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1), tout le monde se demande si la guerre des goals aura lieu au PSG. A la lecture de L’Equipe, on peut penser que oui. Car même si Lucas Chevalier assure qu’il n’a pas pris ombrage du fait que son coéquipier lui est passé devant dans la hiérarchie des gardiens, son entourage ne diffuse pas le même message. L’un d’eux assure même que la planche lui a été savonnée depuis son arrivée dans la capitale ! Et ce n’est peut-être pas le pire !

« Il a commis une première erreur en allant ostensiblement fêter le titre avec Safonov »

Un entraîneur des gardiens explique que Chevalier n’a pas du bien prendre le fait que Borja Alvarez, qui s’occupe des portiers dans le staff de Luis Enrique, soit allé fêter le titre avec le Russe : « J’ai vu les images de mercredi et, pour moi, il a commis une première erreur en allant ostensiblement fêter le titre avec Safonov. Je ne peux pas imaginer que Chevalier ne l’ait pas vu et donc n’ait pas eu la tentation d’interpréter cette scène. Dans ce genre de période, tout est observé. Toutes les attitudes qui pourraient donner l’impression à l’autre gardien de passer au second plan doivent être gommées ».

La joie de Borja Alvarez avec Matvei Safonov peut se comprendre car les deux hommes avaient visiblement très bien préparé la séance de tirs au but. On les a vu converser juste avant, le Russe ayant les spécificités de chaque tireur brésilien noté sur sa serviette. Leur joie était donc légitime. Mais, effectivement, Alvarez aurait peut-être pu faire preuve d’un peu plus de retenu par égard pour Chevalier…