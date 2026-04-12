Après la victoire sur Fulham (2-0), l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a expliqué qu’il pourrait à nouveau titulariser sa pépite Rio Ngumoha face au PSG mardi.

Trois jours après avoir été surclassé au Parc des Princes, bien plus que le score de 2-0 ne l’indique, Liverpool s’est repris en s’imposant face à Fulham (2-0) ce samedi après-midi. Les Reds ont marqué leurs deux buts en quatre minutes (36e, 40e) par des joueurs incarnant son avenir et son passé. Le premier a été l’œuvre du petit prodige Rio Ngumoha (17 ans), le second de son roi sur le départ, Mohamed Salah (33 ans). Les deux d’une frappe enroulée au ras du sol dans le petit filet opposé.

Slot pourrait titulariser Ngumoha

Dans cette rencontre face à Fulham, Ngumoha a marqué des points. Intenable dans son couloir gauche, le joueur formé à Chelsea a percuté, provoqué à chaque fois qu’il a eu le ballon entre les pieds. Soit tout ce qui a manqué à Liverpool au Parc. Arne Slot pourrait-il le titulariser mardi ? Il n’a pas dit non : « Oui, je pense qu’il est prêt. Maintenant, la question, est de savoir s’il peut enchaîner une telle performance trois jours plus tard ? Peut-il rejouer à un tel niveau ? Je le vois comme l’un des meilleurs joueurs que nous avons, c’est pour ça que je l’ai titularisé. En début de saison, il était encore jeune mais il a engrangé de l’expérience au contact de l’équipe. Aujourd’hui, il est un joueur que je peux choisir pour n’importe quel match, ce qui comprend mardi. Mais en général, tu ne peux pas demander à un jeune de 17 ans de jouer trois matches en six jours ».

Réponse mardi soir. Mais avec ses deux buts de retard, Liverpool va forcément devoir aligner ses meilleurs joueurs offensifs face au PSG. Et actuel, Rio Ngumoha en fait partie…

🆕 Arne Slot answers whether 'special' Rio Ngumoha is ready to start for Liverpool vs PSG



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26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

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05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

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30/05 : Finale de la Champions League