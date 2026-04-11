Pendant que le PSG se reposait, ce samedi, Liverpool s’est imposé à Anfield contre Fulham (2-0) en Premier League. Luis Enrique a pu tirer trois enseignements de ce match.

Le quart de finale de Champions League entre le PSG et Liverpool (2-0) mercredi a été à sens unique. Comme un an plus tôt, les hommes de Luis Enrique ont largement dominé les débats. Mais autant ils avaient été punis de leur inefficacité il y a douze mois par un but à la dernière minute d’Harvey Elliott, autant cette fois, ils ont fait le nécessaire pour s’assurer un match retour tranquille. Surtout que les Reds sont en crise depuis le début de la saison. Mais cet après-midi, pour le compte de la 32e journée de Premier League, le LFC a dominé Fulham (2-0), envoyant trois messages forts à Luis Enrique.

Salah titulaire dans un 4-2-3-1 classique ?

Le premier de ces messages, c’est que ce Liverpool en crise est capable de gagner 2-0 en gardant ses cages inviolées. Ce qui est extrêmement rare cette saison (16 clean-sheets en 43 matches). Une victoire par deux buts d’écart enverrait les Reds en prolongation. Vu ce qu’ils ont montré au Parc, ce serait déjà un sacré exploit… L’autre enseignement de cette partie, c’est qu’Arne Slot ne devrait pas s’entêter avec sa défense à trois qui a été catastrophique à Paris. Cet après-midi, il a aligné un 4-2-3-1 classique, dans lequel les joueurs ont leurs repères puisqu’ils n’ont connu que ça depuis leur arrivée au club.

Enfin, le dernier enseignement, c’est que Mohamed Salah n’est pas fini ! L’Egyptien a marqué le second but des siens, ce samedi, d’une frappe dont il a le secret. Il quittera Liverpool à la fin de la saison, après de nombreux titres et tellement de buts qu’il est désormais le troisième réalisateur de l’histoire du LFC. Le match contre Liverpool pourrait être son dernier sommet en Angleterre. Il aura certainement à cœur de le marquer de son empreinte, comme tant d’autres avant.

Le calendrier de fin de saison du PSG

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League