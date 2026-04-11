Priorité du PSG en cas de départ de Bradley Barcola cet été, Yan Diomandé (19 ans) a une nouvelle fois brillé avec le RB Leipzig, ce samedi, face à Mönchengladbach (1-0).

Cet annoncé depuis plusieurs mois : que le Paris Saint-Germain réussisse une nouvelle saison triomphale en conservant la Champions League ou pas, il recrutera massivement cet été. La direction a tiré les leçons de la précédente intersaison, où seuls Zabarnyi et Chevalier sont arrivés, ce qui a provoqué de gros soucis à l’automne, quand les blessures se sont accumulés. Tous les secteurs sont visés par Luis Campos, qui souhaite offrir à Luis Enrique un effectif XXL où tous les postes seraient doublés.

Il a marqué l’unique but du match contre Mönchengladbach

En attaque, le secteur de jeu le plus dense, une pointure pourrait débarquer en cas de départ de Bradley Barcola et/ou Ousmane Dembélé. Les deux font l’objet de négociations pour prolonger mais tout ne se passe comme prévu, si bien qu’un départ est possible. L’une des pistes évoquées pour remplacer l’un ou l’autre se nomme Yan Diomandé. L’ivoirien de 19 ans brille comme rarement avec le RB Leipzig cette saison. Et il a encore frappé fort ce samedi en marquant l’unique but de la rencontre contre Mönchengladbach (1-0).

Depuis le début de la saison, Diomandé en est à 12 buts et 8 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues. Un total impressionnant vu son jeune âge. Le RBL souhaiterait le conserver encore un an mais sera ouvert à toute offre supérieure à 100 M€. Le PSG n’est pas seul sur le coup : le Bayern Munich et la moitié de la Premier League le veulent également.

𝗡𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗬𝗔𝗡 𝗗𝗜𝗢𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘́ 𝗘𝗦𝗧 𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗖𝗔𝗦𝗦𝗘𝗥 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 !! 🇨🇮🔥



Encore buteur aujourd’hui, il porte son total en club cette saison à :



⚽️ 12 buts

🎯 8 passes décisives



Grosse première saison pour lui !! 👏 pic.twitter.com/ArzRF0NZjn — Footballogue (@Footballogue) April 11, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League