Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé aurait vraiment des prétentions salariales très élevées pour prolonger au PSG. La direction parisienne n’a aucune intention d’y accéder.

Les informations sont tellement discordantes dans le feuilleton Dembélé qu’on ne sait trop qui croire. Le PSG, qui fait savoir que les négociations n’ont pas commencé ? L’entourage du joueur, qui assure que l’attaquant veut un salaire à la hauteur de son statut de Ballon d’Or 2025 ? Le journaliste d’Ici Paris Ile-de-France Bruno Salomon a apporté un élément de réponse : « Pour moi, il y a un vrai problème avec Ousmane Dembélé. Paris n’acceptera pas les conditions qu’il souhaite, c’est-à-dire un truc totalement délirant qui nous ferait revenir à des époques de Mbappé, Neymar ou Messi. C’est fini, ça ! ».

Un salaire de 50 M€ pour Dembélé ?

Si l’on suit Bruno Salomon, cela signifie qu’Ousmane Dembélé ne se « contentera » pas de la trentaine de millions d’euros par saison que le PSG est prêt à lui offrir. Et que l’attaquant viserait un salaire de 50 M€, comme cela a déjà été évoqué par la presse ces derniers temps. Ce qui risque de conduire à une impasse. Dernièrement, Nasser al-Khelaïfi a expliqué qu’il adorait son joueur mais que le club avait fixé une nouvelle politique salariale et que rien ni personne n’était au-dessus du club. Ce désaccord semble se répercuter sur le terrain puisqu’Ousmane Dembélé est beaucoup moins en verve qu’il y a un an…

Sous contrat jusqu’en 2028, le Ballon d’Or 2025 a encore du temps pour trouver un accord avec sa direction, que ce soit en revoyant ses prétentions salariales à la baisse ou en finissant par gagner son bras de fer. En l’état actuel des choses, un départ en fin de saison, inimaginable il y a six mois, pourrait devenir une réalité.