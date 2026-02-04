Désireux de quitter Al-Nassr et l’Arabie saoudite en fin de saison, Cristiano Ronaldo est envoyé dans cinq clubs, dont le PSG.

La relation entre Cristiano Ronaldo et l’Arabie saoudite est en train de sérieusement dégénérer. Pourtant, tout se passait bien puisque l’attaquant portugais terminait tranquillement sa carrière au soleil, dans un championnat de seconde zone, empilant les buts pour se rapprocher de son objectif des mille en carrière tout en prenant une montagne d’argent. Mais voilà, même s’il marque beaucoup, CR7 ne gagne rien avec Al-Nassr. Et ça a le don de le frustrer. Alors, quand il a vu que Karim Benzema allait quitter Al-Ittihad, auteur du doublé la saison passée, pour Al-Ahly, actuel leader du championnat devant Al-Nassr, son sang n’a fait qu’un tour. Estimant que la Fédération saoudienne défavorisait son club et que celui-ci ne faisait pas assez d’efforts pour se renforcer, il a décidé de ne pas jouer le dernier match. Et menace désormais de partir…

Le PSG n’a aucun intérêt à recruter CR7

Sauf que ce qui n’est qu’un gros caprice ne plaît pas du tout à la direction d’Al-Nassr. Celle-ci estime que vu le prix qu’il est payé, Cristiano Ronaldo pourrait se montrer un peu plus respectueux. Un divorce est proche. La presse portugais assure que le quintuple Ballon d’Or n’a pas du tout l’intention de raccrocher les crampons car il veut absolument atteindre la barre des mille buts en carrière (il en est à 955). Son idée serait de revenir en Europe ou de retrouver Lionel Messi en MLS. Le site WhoScored a estimé que cinq équipes seraient susceptibles de l’accueillir : le Sporting Portugal, le Wydad Casablanca, le LA Galaxy, le Real Madrid et… le PSG !

Il s’agit en réalité d’anciens courtisans, dont la plupart ne sont plus intéressés. On voit mal le PSG et son rythme de jeu effréné accueillir un Ronaldo dont les performances physiques ne sont plus ce qu’elles étaient. Sans parler du fait que son salaire ne cadre pas avec la nouvelle politique du club. Enfin, il serait étonnant de voir le Portugais, si critique envers la Ligue 1, dont il estime le niveau inférieur à celui de l’Arabie saoudite, venir y jouer. Ses émoluments seraient aussi un problème pour le Sporting et le Wydad alors que le Real ne le mettrait jamais dans les pattes de Kylian Mbappé. Reste le LA Galaxy…