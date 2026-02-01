PSG : face à Strasbourg, Paris reprend la tête au RC Lens et offre une grosse nouvelle à l’OM

En clôture de la 20ᵉ journée de Ligue 1, le RC Strasbourg Alsace recevait le PSG ce dimanche soir à La Meinau pour une confrontation à gros enjeux. Malgré une situation délicate en seconde période, le PSG a renversé le score (1-2) face à Strasbourg et reprend la tête du championnat — au détriment du RC Lens — tout en générant un fait marquant qui profite indirectement à l’OM.

Une rencontre intense marquée par les rebondissements

Le match débute de la meilleure des façons pour les Parisiens : après une contre-attaque rapide, le jeune Senny Mayulu ouvre le score (0-1, 22ᵉ), profitant d’une relance strasbourgeoise mal maîtrisée. Le RCSA avait manqué juste avant un penalty, repoussé par Safonov devant Panichelli. Mais Strasbourg ne tarde pas à réagir. Sous l’impulsion notamment de Guéla Doué, les Alsaciens égalisent avant la pause d’une finition collective bien construite (1-1, 27ᵉ).

Paris réduit à 10 mais trouve la victoire

La seconde période est rythmée et plus tendue. Alors que les Rouge et Bleu gèrent le jeu malgré les assauts strasbourgeois, Achraf Hakimi est expulsé après une semelle jugée sévère (75ᵉ), laissant son équipe en infériorité numérique. Contre toute attente, Paris reste solide et trouve même l’avantage dans le dernier quart d’heure : sur un centre précis de Zaïre-Emery, Mendes surgit au second poteau pour inscrire le but décisif (1-2, 81ᵉ).

Un coup dur pour Hakimi… qui sourit à Marseille

Cette expulsion et la sanction sportive qui en découle auront des conséquences hors du terrain. En effet, Hakimi sera suspendu pour le grand Classique face à l’OM. Une vraie bonne nouvelle pour le club olympien avant le choc.

Grâce à ce succès sur le fil, le PSG reprend la tête du classement de Ligue 1, confortant sa place de favori dans la course au titre, même si le RC Lens reste un concurrent direct.