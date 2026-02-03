OL : Fonseca avoue une triste vérité, le PSG pointé du doigt

Dans le monde impitoyable du football français, où le PSG règne souvent en maître incontesté, les déclarations de Paulo Fonseca, l’entraîneur de l’OL, ont fait sens. À la veille d’un match crucial en Coupe de France face à Laval, le technicien portugais a livré une confession brute et honnête qui met en lumière la domination écrasante du PSG sur les compétitions nationales. Sans filtre, Fonseca a admis que l’élimination précoce des Parisiens ouvre soudainement des perspectives pour les autres clubs, une triste vérité ur l’hégémonie qatarienne.

Une déclaration en conférence de presse

C’est lors de sa conférence de presse tenue ce mardi que Paulo Fonseca s’est exprimé sans détour sur la Coupe de France. Interrogé sur les ambitions de l’OL dans cette compétition, l’ancien coach du LOSC n’a pas mâché ses mots : « Honnêtement, quand on voit que Paris n’est plus dans la compétition, dans la tête des autres clubs et des entraîneurs, on se dit que c’est possible de gagner sans Paris. C’est la vérité. »

Ces paroles, révèlent une réalité amère pour le football hexagonal. Sans le PSG, perçu comme un ogre invincible, les autres équipes se sentent soudain libérées. Fonseca met ainsi en exergue une dépendance psychologique vis-à-vis des Parisiens, qui monopolisent les titres et étouffent la concurrence. L’OL, comme les autres clubs, aborde forcément ce match avec une ambition renouvelée, mais aussi une prudence affirmée : « Nous avons l’ambition d’aller loin dans cette compétition, mais nous voulons avancer étape par étape. Nous savons que le match de demain est important. La Coupe est une compétition différente, et nous ne voulons pas avoir de surprise. Mais la Coupe reste la Coupe. Nous devons faire attention à la manière dont nous allons jouer ce match. Nous devons être très sérieux, compétitifs et ambitieux », soulignant que l’absence du PSG ne garantit pas la victoire, mais rend simplement l’exploit envisageable. Une nuance subtile, mais qui en dit long sur l’impact psychologique de l’équipe de la capitale.

Le PSG, ce géant qui étouffe la concurrence

Cette vérité avouée par Fonseca pointe évidemment du doigt le PSG, accusé implicitement de fausser la compétition par sa suprématie financière et sportive. Depuis l’arrivée des investisseurs qatariens en 2011, Paris a remporté la Ligue 1 à de multiples reprises et a souvent dominé la Coupe de France, ne laissant que des miettes aux autres clubs, même si Rennes, Nantes ou encore Toulouse a su tirer leur épingle du jeu. L’élimination surprise des Parisiens cette saison – un événement rare – a créé un vide que des équipes comme Lyon, Lens, Marseille ou d’autres outsiders espèrent combler.

Pour l’OL, en pleine reconstruction sous la houlette de Fonseca, cette Coupe de France représente une opportunité en or. Les Gones, qui ont connu des saisons tumultueuses ces dernières années, pourraient enfin renouer avec le succès national. Mais comme le rappelle l’entraîneur portugais, rien n’est acquis. Une mise en garde qui témoigne de sa lucidité, tout en soulignant l’ombre persistante du PSG, même absent.

En attendant, l’OL se prépare à écrire une nouvelle page de son histoire. Sans le PSG dans les parages, les rêves de trophée deviennent soudain plus tangibles. Reste à transformer cette motivation en performance sur le terrain. Paulo Fonseca, avec sa sincérité rafraîchissante, a en tout cas mis les mots sur un sentiment partagé par beaucoup dans le milieu du foot français.