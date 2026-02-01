À LA UNE DU 1 FéV 2026
[20:24]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter le RC Strasbourg
[19:45]RC Lens Mercato : Leca a bouclé un dernier gros coup, c’est un ancien de l’ASSE !
[19:30]LOSC : après la défaite face à l’OL, Genesio envoie tout valser !
[19:09]OL : la drôle de réponse de Fonseca pour la Ligue des Champions
[18:43]OM : l’état d’urgence déclaré, une grosse réunion est prévue à Marseille !
[18:20]ASSE Mercato : en plus de Jubal, les Verts ont un autre ancien de Ligue 1 dans le viseur
[18:04]OM Mercato : une grosse annonce tombe à Angers pour Himad Abdelli !
[17:54]Real Madrid : quand Arbeloa se sert du Seigneur des anneaux… pour défendre son bilan
[17:36]FC Nantes Mercato : les Canaris rendent un gros service au PSG et au FC Barcelone pour Tati
[17:17]Stade Rennais Mercato : le SRFC casse sa tirelire pour le remplaçant de Meïté et bloque un indésirable
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : la drôle de réponse de Fonseca pour la Ligue des Champions

Par William Tertrin - 1 Fév 2026, 19:09
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’OL poursuit son impressionnante série de victoires. Ce dimanche, lors de la 20ᵉ journée de Ligue 1, les Gones ont battu Lille 1-0 grâce à un but de la recrue Noah Nartey, enchaînant ainsi un dixième succès consécutif toutes compétitions confondues. Cette victoire permet à l’OL de rejoindre l’OM à la 3ᵉ place du championnat, seulement devancé à la différence de buts, tout en creusant l’écart avec le LOSC, désormais à sept points derrière.

Malgré l’absence de ses cadres du milieu de terrain — Corentin Tolisso, blessé, et Tyler Morton, malade — Lyon a su tenir tête à une équipe lilloise réputée pour sa qualité technique. L’entraîneur portugais Paulo Fonseca a salué l’état d’esprit de ses joueurs :

“C’est parfois important de gagner des matchs comme ça. Lille a beaucoup de qualités. C’était aussi important de voir la mentalité de l’équipe.”

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

La solidité défensive a une nouvelle fois été un atout majeur pour Lyon. Moussa Niakhaté, Ruben Kluivert et Clinton Mata ont su contrer les assauts lillois, garantissant un clean sheet précieux.

Fonseca ne veut pas penser à la LDC

Malgré cette série exceptionnelle, Fonseca a adopté la prudence avec une drôle de réponse concernant une qualification en Ligue des Champions. Le Portugais a refusé de mettre la pression sur son équipe :

“Nous devons continuer comme nous sommes en ce moment. Nous avons de l’ambition, mais cette pression n’est pas positive pour nous. Nous devons rester humbles, progresser, et penser au prochain match.”

Le prochain rendez-vous des Lyonnais est prévu mercredi face à Laval en Coupe de France, une nouvelle opportunité de poursuivre sur cette lancée tout en continuant à faire tourner et récupérer les joueurs clés pour la fin de saison.

Avec une telle dynamique, l’OL confirme qu’il est un prétendant sérieux pour le podium, mais Fonseca rappelle que la clé reste la constance et l’humilité jusqu’au bout…

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot