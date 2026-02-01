OL : la drôle de réponse de Fonseca pour la Ligue des Champions

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

L’OL poursuit son impressionnante série de victoires. Ce dimanche, lors de la 20ᵉ journée de Ligue 1, les Gones ont battu Lille 1-0 grâce à un but de la recrue Noah Nartey, enchaînant ainsi un dixième succès consécutif toutes compétitions confondues. Cette victoire permet à l’OL de rejoindre l’OM à la 3ᵉ place du championnat, seulement devancé à la différence de buts, tout en creusant l’écart avec le LOSC, désormais à sept points derrière.

Malgré l’absence de ses cadres du milieu de terrain — Corentin Tolisso, blessé, et Tyler Morton, malade — Lyon a su tenir tête à une équipe lilloise réputée pour sa qualité technique. L’entraîneur portugais Paulo Fonseca a salué l’état d’esprit de ses joueurs :

"C'est parfois important de gagner des matchs comme ça. Lille a beaucoup de qualités. C'était aussi important de voir la mentalité de l'équipe."

La solidité défensive a une nouvelle fois été un atout majeur pour Lyon. Moussa Niakhaté, Ruben Kluivert et Clinton Mata ont su contrer les assauts lillois, garantissant un clean sheet précieux.

Fonseca ne veut pas penser à la LDC

Malgré cette série exceptionnelle, Fonseca a adopté la prudence avec une drôle de réponse concernant une qualification en Ligue des Champions. Le Portugais a refusé de mettre la pression sur son équipe :

“Nous devons continuer comme nous sommes en ce moment. Nous avons de l’ambition, mais cette pression n’est pas positive pour nous. Nous devons rester humbles, progresser, et penser au prochain match.”

Le prochain rendez-vous des Lyonnais est prévu mercredi face à Laval en Coupe de France, une nouvelle opportunité de poursuivre sur cette lancée tout en continuant à faire tourner et récupérer les joueurs clés pour la fin de saison.

Avec une telle dynamique, l’OL confirme qu’il est un prétendant sérieux pour le podium, mais Fonseca rappelle que la clé reste la constance et l’humilité jusqu’au bout…