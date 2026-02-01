À LA UNE DU 1 FéV 2026
[20:24]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter le RC Strasbourg
[19:45]RC Lens Mercato : Leca a bouclé un dernier gros coup, c’est un ancien de l’ASSE !
[19:30]LOSC : après la défaite face à l’OL, Genesio envoie tout valser !
[19:09]OL : la drôle de réponse de Fonseca pour la Ligue des Champions
[18:43]OM : l’état d’urgence déclaré, une grosse réunion est prévue à Marseille !
[18:20]ASSE Mercato : en plus de Jubal, les Verts ont un autre ancien de Ligue 1 dans le viseur
[18:04]OM Mercato : une grosse annonce tombe à Angers pour Himad Abdelli !
[17:54]Real Madrid : quand Arbeloa se sert du Seigneur des anneaux… pour défendre son bilan
[17:36]FC Nantes Mercato : les Canaris rendent un gros service au PSG et au FC Barcelone pour Tati
[17:17]Stade Rennais Mercato : le SRFC casse sa tirelire pour le remplaçant de Meïté et bloque un indésirable
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

L’OL tombe encore le LOSC et enchaîne une 10ème victoire de suite, les notes !

Par Alexandre Corboz - 1 Fév 2026, 16:56
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Malgré les absences de Corentin Tolisso (blessé) et Tyler Morton (malade), l’OL est parvenu à battre le LOSC pour la troisième fois de la saison (1-0). Les Gones font le trou dans le Top 4 (7 points d’avance sur le 5ème) et reviennent à égalité avec l’OM. L’analyse.

Note du match : 11/20

Coupée en deux et malmenée pendant 45 minutes par une bonne équipe lilloise, l’équipe de Paulo Fonseca a une nouvelle fois fait parler sa dynamique. Une optimisation comptable bien venue pour les Gones, à qui tout réussit actuellement.

Les notes des Gones :

Greif (7) : le match des Gones aurait pu tourner du mauvais côté si le portier slovaque n’avait pas eu la bonne idée d’intervenir devant Perraud (12ème) et Fernandez-Pardo (28ème). Propre.

Maitland-Niles (6) : contraint de fermer son couloir droit face à Correia, Fernandez-Pardo et aux montées de Perraud, l’Anglais est resté très sage ce dimanche dans son apport offensif mais il n’a pas commis d’impair.

Mata (6) : le trou d’air de son retour de Coupe d’Afrique semble passé pour l’Angolais, très appliqué au marquage de cette attaque nordiste sans véritable avant-centre.

Niakhaté (6) : le Sénégalais a fêté sa CAN avec les supporters et a fait un match solide avec de belles couvertures. Il a quand même eu le don de se mettre plusieurs fois en difficulté dans la relance, sans fausse note majeure.

Kluivert (7) : on le savait solide dans l’axe central ces derniers temps, impassible au duel. Ce dimanche, le fils de Patrick Kluivert dépannait à droite. En une accélération sur la gauche, il a mis les gaz pour effacer deux Dogues et servir en retrait Noah Nartey (37ème).

Tessmann (5,5) : l’Américain avait la charge du pilotage du milieu de terrain. Il l’a fait sans esbroufe, en allongeant que les Lyonnais étaient en difficulté. Ce n’est pas autant fuoriclasse qu’un Morton mais on prend.

Nartey (6) : quelques gestes de classe, des éliminations et un but pour ses débuts. Le Danois n’a pas déçu même si ce fut difficile pour lui de répondre au défi physique de l’entrejeu des Dogues.

Abner (5) : aligné milieu axial gauche du 4-3-3 du jour de Paulo Fonseca, le Brésilien a tenu son rang même s’il a souffert pas mal de la comparaison avec son vis-à-vis Bouaddi, excellent. Remplacé par Hateboer (90ème) sur la fin.

Endrick (5) : à la Decathlon Arena, en début du mois, le Brésilien avait fait vivre bien des tourments aux Nordistes. Ce dimanche, il était surveillé comme le lait sur le feu par Perraud, Mandi ou Ngoy et n’a pas su créer de différences, calmé par les tampons pour l’arrêter. Proche du 2-0 quand il a fini en pointe (85ème). Remplacé par Karabec (90ème).

Sulc (5) : de retour de blessure, le Tchèque n’était pas dans la même confiance affolante qu’il y a quelques semaines mais encore une fois il a été précieux dans les déviations, la bagarre et les duels. Remplacé par Himbert (82ème).

A.Moreira (6) : un poison à temps plein pour Lille, qui a subi ses débordements, ses replis et sa rage de vaincre.

OLLOSC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : LOSC, OL