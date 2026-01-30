OL Mercato : Endrick fait une annonce retentissante sur son avenir à Lyon

Étincelant depuis son arrivée à l’OL, Endrick n’a pas fermé pas la porte à une poursuite de son aventure chez les Gones.

Prêté pour la seconde partie de saison à l’Olympique Lyonnais par le Real Madrid, Endrick connaît des débuts tonitruants sous le maillot rhodanien, avec déjà quatre buts inscrits lors de ses trois premiers matchs. Moins d’un mois après son arrivée, l’attaquant brésilien a déjà séduit tout le monde à Lyon.

« Mon adaptation est presque parfaite »

Dans une interview accordée à L’Équipe, Endrick est revenu sur ses premiers pas à l’OL. « Mon adaptation est presque parfaite. Depuis que je suis arrivé, la communication avec mes coéquipiers et le staff est excellente. Je les remercie vraiment pour cette aide au quotidien. J’espère maintenant m’améliorer un peu plus à chaque match, pour qu’à la fin de la saison nous atteignions nos objectifs. »

« Dieu seul sait s’il va me dire de rester à Lyon ou pas »

Durant cet entretien, le joueur formé à Palmeiras n’a, par ailleurs, pas écarté l’idée de poursuivre à l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. « Dieu seul sait ce qu’il va se passer, s’il va me dire de rester ici ou pas. Personne ne sait ce qu’il va advenir demain », a-t-il confié. Une déclaration qui devrait ravir les supporters lyonnais.