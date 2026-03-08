À LA UNE DU 8 MAR 2026
FC Barcelone, PSG : Neymar attaqué en justice par son ancienne cuisinière, les accusations sont très graves !

Par Laurent Hess - 8 Mar 2026, 08:50
💬 Commenter
L’ancienne star du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, Neymar, se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique judiciaire.

Selon les informations du média portugais Record, l’attaquant brésilien est poursuivi en justice par… son ancienne cuisinière, qui accuse la star d’avoir imposé des conditions de travail particulièrement éprouvantes lorsqu’elle travaillait à son domicile.

Une affaire qui pourrait rapidement prendre de l’ampleur tant les accusations formulées sont sérieuses.

Des journées de travail de 16 heures selon la plaignante

D’après les éléments révélés dans la plainte, l’ancienne employée affirme avoir travaillé jusqu’à 16 heures par jour au service de Neymar.

Selon ses déclarations, ses journées commençaient à 7 heures du matin et se terminaient parfois vers 23 heures, soit une amplitude horaire particulièrement importante.

Elle explique également qu’elle devait préparer des repas pour plus de 150 personnes, notamment lors de réceptions organisées dans la résidence du joueur.

La cuisinière affirme par ailleurs que ces horaires particulièrement lourds s’appliquaient aussi bien en semaine que durant les week-ends.

Des conditions physiques jugées très difficiles

La plaignante évoque également la pénibilité physique de son travail.

Elle affirme avoir été contrainte de manipuler régulièrement des pièces de viande pesant jusqu’à 10 kilos, ainsi que du matériel de cuisine très lourd.

Selon elle, ces tâches répétées auraient progressivement provoqué plusieurs problèmes de santé, notamment des douleurs importantes au niveau du dos et des hanches.

Ces troubles physiques constitueraient aujourd’hui l’un des principaux arguments de sa procédure judiciaire.

Une demande d’indemnisation importante

Dans sa plainte, l’ancienne cuisinière réclame plusieurs formes de compensation financière.

Elle demande notamment que Neymar prenne en charge ses frais médicaux, qu’il lui verse une allocation de soutien, et qu’il lui rembourse 43 000 euros d’heures supplémentaires impayées.

Le montant total de l’indemnisation pourrait donc être bien plus élevé si la justice venait à reconnaître les préjudices évoqués.

Une nouvelle polémique pour Neymar

Cette affaire intervient alors que Neymar a déjà connu plusieurs controverses extra-sportives ces dernières années.

Ancienne figure majeure du PSG et du Barça, le Brésilien reste l’un des joueurs les plus médiatisés du football mondial.

Si les accusations sont confirmées ou si l’affaire prend de l’ampleur devant les tribunaux, l’image publique du joueur pourrait de nouveau être fragilisée.

Pour l’heure, aucune réaction officielle du clan Neymar n’a été rendue publique concernant ces accusations.

L’affaire pourrait donc encore connaître de nombreux rebondissements dans les prochaines semaines.

