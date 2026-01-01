Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Une rumeur a annoncé un intérêt du FC Barcelone pour Neymar mais l’attaquant brésilien a décidé de rester à Santos, où il a prolongé un an.

Il y a quelques mois, les médias catalans annonçaient que Joan Laporta avait l’intention de frapper un grand coup pour l’été 2025. A l’époque, le président du FC Barcelone pensait que l’équipe ferait son retour au Camp Nou pour la nouvelle saison et il comptait célébrer les retrouvailles avec une star mondiale. Vu les finances du club, faire revenir Neymar était une possibilité. Mais finalement, non seulement le Barça n’a réintégré son stade fétiche que fin septembre mais, en plus, le Brésilien est resté à Santos. Ce qui n’empêche que lui aussi se serait bien vu retrouver un club qu’il a toujours regretté d’avoir quitté en 2017 pour l’argent du Qatar…

A Santos jusqu’en décembre 2026

Depuis, le nom de Neymar fait régulièrement son retour dans l’actualité barcelonaise. Essentiellement parce que son entourage fait en sorte que cette rumeur circule. Car du côté des Blaugranas, on a bien compris que le joueur ne retrouverait jamais son niveau d’antan et que, de toute façon, le secteur offensif affiche complet. Pour Neymar, si départ de Santos il devait y avoir, l’avenir se situait davantage du côté de la MLS, où il rêvait de retrouver Lionel Messi. Mais finalement, il a décidé de prolonger d’un an avec son club formateur, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

Avec cette stabilité, Neymar se donne ainsi toutes les chances de convaincre Carlo Ancelotti de le convoquer pour la Coupe du monde américaine. Son dernier grand défi avec la Seleçao, lui qui aura 34 ans le 5 février.