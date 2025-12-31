FC Barcelone Mercato : les pistes du Barça pour le mercato hivernal

250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Voici en images les pistes étudiées par le Barça en vue du mercato hivernal.

Malgré des moyens financiers restreints, le FC Barcelone pourrait recruter lors du mercato estival et viserait en priorité un défenseur central pour combler la longue absence d’Andreas Christensen. Le club catalan envisagerait également l’arrivée d’un latéral droit capable de venir concurrencer Jules Koundé. Tour d’horizon des joueurs suivis par le Barça cet hiver.

Toutes les pistes hivernales du Barça

Nathan Aké (défenseur central, Manchester City) : parmi les pistes étudiées en défense centrale par les Blaugrana, on retrouverait celle de Nathan Aké. L’ancien joueur de Bournemouth souhaiterait quitter City en janvier pour obtenir plus de temps de jeu et intégrer l’équipe des Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2026. Ce serait à l’heure actuelle l’option privilégiée par les dirigeants barcelonais.

Marc Guéhi (défenseur central, Crystal Palace) : Marc Guéhi serait apprécié par le champion d’Espagne en titre mais le joueur de Crystal Palace est très convoité et le Barça n’a pas les moyens de rivaliser avec la concurrence.

Nicolas Otamendi (défenseur central, Benfica) : l’expérimenté Nicolas Otamendi serait aussi ciblé par le club blaugrana. Le défenseur central argentin de 37 ans arrive au bout de son contrat dans six mois avec Benfica.

Stefan de Vrij (défenseur central, Inter Milan) : autre profil expérimenté exploré par le Barça : Stefan de Vrij. Comme Nathan Aké, le Néerlandais, en manque de temps de jeu à l’Inter, craint pour sa place à la Coupe du monde et pourrait voir d’un bon œil un exil en Catalogne pour les six prochains mois.

Alessandro Bastoni (défenseur central, Inter Milan) : un autre défenseur de l’Inter Milan serait dans le viseur des Blaugrana. Il s’agit d’Alessandro Bastoni. L’Italien a été interrogé sur cette rumeur en conférence de presse. Il a répondu : « Je suis fier d’être lié au Barça, cela signifie que je m’en sors bien, mais il n’y a rien. Je suis heureux ici, à l’Inter, et je n’ai aucun problème. Je ne regarde même pas les infos. »

Marcos Senesi (défenseur central, Bournemouth) : le Barça suivrait aussi de près Marcos Senesi, défenseur central de Bournemouth dont le contrat expire à la fin de la saison. Âgé de 28 ans, l’Argentin s’est imposé comme un titulaire indiscutable en Premier League après quatre saisons passés chez les Cherries.

Nico Schlotterbeck (défenseur central, Borussia Dortmund) : apprécié par le FC Barcelone depuis plusieurs mercatos, Nico Schlotterbeck serait toujours sur les tablettes du club catalan.

Luka Vuskovic (défenseur central, Hambourg) : pour renforcer sa défense centrale, le FCB ciblerait également des joueurs plus jeunes et penserait notamment à Luka Vuskovic. Déjà international croate, le joueur de 18 ans est prêté cette saison à Hambourg par Tottenham, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2030. Formé à l’Hajduk Split, il s’est révélé la saison passée en Belgique à Westerlo et confirme cette saison en Bundesliga.

Konstantinos Koulierakis (défenseur central, Wolfsburg) : Le Barça aurait une autre piste défensive en Bundesliga : Konstantinos Koulierakis. À 22 ans, il est international grec. Formé au PAOK Salonique, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable à Wolfsburg avec qui il est lié jusqu’en juin 2029.

Julian Ryerson (latéral droit, Borussia Dortmund) : le FC Barcelone scrute aussi le marché allemand au poste de latéral droit afin de recruter un remplaçant à Jules Koundé. Un nom est évoqué : Julian Ryerson. Le latéral droit norvégien de 28 ans, qui évolue actuellement au Borussia Dortmund, possède un profil qui correspond en tout point à ce que recherchent les décideurs blaugrana.

Daniel Muñoz (latéral droit, Crystal Palace) : le profil de latéral polyvalent de Daniel Muñoz plairait au Barça. Le joueur colombien serait aussi dans les petits papiers du PSG.