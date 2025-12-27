À LA UNE DU 27 DéC 2025
[17:30]PSG : Vitinha milite pour Safonov
[17:00]ASSE : Larsonneur est au niveau de sa défense, une stat terrible l’accable !
[16:25]ASSE, OM, LOSC, RC Strasbourg Mercato : deux clubs ont pris les devants pour Gessime Yassine (Dunkerque)
[15:57]CAN : un Bénin historique met la pression sur le Sénégal et la RD Congo !
[15:30]CAN : Regragui se fait fracasser au Maroc, Hakimi attendu comme le messie
[15:00]FC Barcelone Mercato : Deco craque sur deux pépites défensives de Bundesliga, ce sont des colosses !
[14:00]ASSE : les Verts vont offrir une belle occasion de célébrer la mémoire de Gasset
[13:25]PSG Mercato : Vitinha a déjà donné sa réponse au Real Madrid… et s’ouvre à un autre club
[13:01]RC Lens : à la CAN, un ancien du LOSC rend un gros service aux Sang et Or
[12:30]FC Nantes Mercato –  INFO BUT! : les Kita ont tenté un gros coup à l’OGC Nice
FC Barcelone Mercato : Deco craque sur deux pépites défensives de Bundesliga, ce sont des colosses !

Par Laurent Hess - 27 Déc 2025, 15:00
💬 Commenter

La liste des défenseurs centraux ciblés par le FC Barcelone s’allonge à l’approche du Mercato…

Christensen et Araujo sur le flanc, le FC Barcelone vise un défenseur central pour se renforcer cet hiver. Marc Guéhi fait figure de priorité mais le dossier est compliqué. Les négociations, pourtant engagées avec sérieux, se sont heurtées aux exigences salariales substantielles du défenseur de Crystal Palace. Dans un contexte où la concurrence monte en puissance, notamment du côté de Liverpool et du Bayern Munich, le FC Barcelone, avec ses moyens financiers limités, pourrait se tourner vers d’autres pistes. Nathan Aké, en manque de temps de jeu à Manchester City, a été proposé.

Koulierakis et de Luka Vušković sur les tablettes du FC Barcelone

Et selon SPORT, le Barça surveille aussi de près deux jeunes défenseurs. Il s’agit de Konstantinos Koulierakis et de Luka Vušković. A 22 ans, Koulierakis (1,88 m) est international grec (19 sélections). Formé au PAOK Salonique, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable à Wolfsburg avec qui il est lié jusqu’en 2029. A 18 ans, Vušković (1,93 m), lui, est déjà international croate (2 sélections). Il est prêté cette saison à Hambourg par Tottenham, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2030. Formé à l’Hajduk Split, il s’est révélé la saison passée en Belgique à Westerlo (36 matchs, 7 buts, 3 passes décisives) et confirme cette saison à Hambourg où il est titulaire en Bundesliga et a déjà inscrit 2 buts.

