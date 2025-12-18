À LA UNE DU 18 DéC 2025
[22:07]FC Nantes : Castro fait ses adieux et snobe les Kita !
[21:55]FC Barcelone : des places pour le Clasico de mai déjà vendues à un montant scandaleux !
[21:30]RC Lens : Pierre Sage a sauvé la nouvelle star de Premier League
[21:18]OM, Stade Rennais Mercato : rebondissements pour El Karouani, un autre club français le suit !
[20:57]Stade Rennais : un protégé de Beye fan d’un joueur de l’OM
[20:06]RC Lens, OM Mercato : l’improbable liste des prétendants à Elye Wahi
[19:47]Le FC Barcelone vise un joueur s’étant moqué de lui !
[19:26]OM : Benatia a failli claquer la porte !
[19:14]Real Madrid : l’avenir de Kylian Mbappé lié à Désiré Doué (PSG) ?
[19:01]OL Mercato : un ex du PSG en approche
Le FC Barcelone vise un joueur s’étant moqué de lui !

Par Raphaël Nouet - 18 Déc 2025, 19:47
Le défenseur de l'Inter Milan Alessandro Bastoni en conférence de presse.

Le défenseur central de l’Inter Milan Alessandro Bastoni (26 ans) serait dans le viseur du FC Barcelone. Lui qui s’est moqué du club catalan par le passé a réagi à cette rumeur.

Cet hiver, Hansi Flick aimerait renforcer la défense du FC Barcelone. Dans l’absolu, il souhaiterait voir arriver un latéral droit et un défenseur central gaucher capable de dépanner à gauche. Pour ce dernier poste, il est question d’Alessandro Bastoni. Sous contrat jusqu’en 2028 avec l’Inter Milan, l’Italien a été interrogé sur cette rumeur en conférence de presse. Il a répondu : « Je suis fier d’être lié au Barça, cela signifie que je m’en sors bien, mais il n’y a rien. Je suis heureux ici, à l’Inter, et je n’ai aucun problème. Je ne regarde même pas les infos ».

Bastoni aime brancher les Blaugranas

Mundo Deportivo n’a pas tardé à ressortir les vieux dossiers concernant Bastoni. Il s’avère que le défenseur nerazzurro s’est déjà moqué à deux reprises des Blaugranas. En 2021-22, après une victoire 1-0 à San Siro lors du tour de poules de la C1, il avait posté une photo où il donnait l’impression de tirer Gavi, au sol, par le col avec cette légende « Un succès avec du cœur et du caractère ». Et lors du 3-3 de la saison dernière en demi-finales de la Champions League, il avait écrit « Jouer au Camp Nou (Montjuic en réalité) n’est pas du tout stressant », le tout accompagné d’un montage avec des coéquipiers hilares.

S’il devait signer au Barça, Bastoni ne serait pas accueilli avec des grands sourires par des supporters qui ont de la mémoire. Mais à l’entendre, on en est très loin pour le moment…

