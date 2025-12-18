Le défenseur central de l’Inter Milan Alessandro Bastoni (26 ans) serait dans le viseur du FC Barcelone. Lui qui s’est moqué du club catalan par le passé a réagi à cette rumeur.

Cet hiver, Hansi Flick aimerait renforcer la défense du FC Barcelone. Dans l’absolu, il souhaiterait voir arriver un latéral droit et un défenseur central gaucher capable de dépanner à gauche. Pour ce dernier poste, il est question d’Alessandro Bastoni. Sous contrat jusqu’en 2028 avec l’Inter Milan, l’Italien a été interrogé sur cette rumeur en conférence de presse. Il a répondu : « Je suis fier d’être lié au Barça, cela signifie que je m’en sors bien, mais il n’y a rien. Je suis heureux ici, à l’Inter, et je n’ai aucun problème. Je ne regarde même pas les infos ».

Bastoni aime brancher les Blaugranas

Mundo Deportivo n’a pas tardé à ressortir les vieux dossiers concernant Bastoni. Il s’avère que le défenseur nerazzurro s’est déjà moqué à deux reprises des Blaugranas. En 2021-22, après une victoire 1-0 à San Siro lors du tour de poules de la C1, il avait posté une photo où il donnait l’impression de tirer Gavi, au sol, par le col avec cette légende « Un succès avec du cœur et du caractère ». Et lors du 3-3 de la saison dernière en demi-finales de la Champions League, il avait écrit « Jouer au Camp Nou (Montjuic en réalité) n’est pas du tout stressant », le tout accompagné d’un montage avec des coéquipiers hilares.

S’il devait signer au Barça, Bastoni ne serait pas accueilli avec des grands sourires par des supporters qui ont de la mémoire. Mais à l’entendre, on en est très loin pour le moment…