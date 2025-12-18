FC Barcelone Mercato : un renfort est imminent, Koundé menacé ? 

La convalescence de Ronald Araújo se déroule bien et un retour au FC Barcelone est envisagé pour la fin du mois. Par ailleurs, un remplaçant à Jules Koundé est pisté au mercato hivernal.

Bonne nouvelle pour le FC Barcelone : Hansi Flick va pouvoir compter sur un défenseur de plus pour débuter l’année 2026. Selon Sport, Ronald Araújo reprendra l’entraînement avec le FC Barcelone le 29 décembre en vue du match contre l’Espanyol. Sa convalescence se déroule bien. L’international uruguayen continue de s’entraîner individuellement pour maintenir la forme.

Le FC Barcelone discute avec Ryerson

Par ailleurs, Sky Germany nous apprend que le FC Barcelone scrute le marché allemand au poste de latéral droit afin de recruter un remplaçant à Jules Koundé. Un nom est évoqué : Julian Ryerson. Le latéral droit norvégien de 28 ans, qui évolue actuellement au Borussia Dortmund, possède un profil qui correspond en tout point à ce que recherchent les décideurs blaugranas.

À quand le retour du meilleur Koundé ?

Des premiers contacts auraient déjà été établis entre le FC Barcelone et les représentants de celui qui a participé à 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Pour Koundé, le temps presse de retrouver son meilleur niveau, lui qui a toutefois brillé de nouveau avec un doublé inattendu…