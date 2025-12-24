Revue de presse espagnole : Rashford scelle son avenir au FC Barcelone, une recrue au Real Madrid ! 

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Voici la revue de presse espagnole en date de ce mercredi 24 décembre 2025. Au menu : l’avenir de Marcus Rashford et les nouvelles pistes du FC Barcelone au mercato.

SPORT : « Je veux rester au Barça »

Prêté par Manchester United et pisté par le PSG, Marcus Rashford veut rester au FC Barcelone : « C’est clair, ce que je veux c’est rester au Barça. C’est un objectif final, mais ce n’est pas la raison pour laquelle je m’entraîne dur et que je donne le meilleur de moi-même. Le but, c’est de gagner. Le Barça est un club fantastique, énorme, construit pour gagner des titres. »

AS : « J’ai faim de médailles »

Si As a donné la parole à María Pérez, Al-Jaber a expliqué qu’il pense que Ruben Neves va s’engager avec le Real Madrid l’été prochain : « Je crains que Neves ne quitte Al Hilal pour le Real Madrid gratuitement à l’expiration de son contrat à la fin de cette saison. Plusieurs clubs de Premier League souhaitent le recruter et lui proposent des contrats de trois ans, jusqu’à ses 31 ans. Le Real Madrid est également intéressé, et je suis certain que d’autres clubs le convoitent. »

MARCA : « J’aime Carlos, il peut être le meilleur de l’Histoire »

Si Marca a donné la parole à Juan Carlos Ferrero, débarqué par Carlos Alcaraz la semaine dernière, Marca revient sur le prêt d’Endrick à l’OL, où le vestiaire est déjà sous son charme.

MUNDO DERPORTIVO : « Casting central »

Mundo Deportivo a listé les nouvelles pistes en défense du côté du FC Barcelone : Stefan De Vrij (Inter Milan), Nicolas Otamendi (Benfica) et Marcos Senesi (Bournemouth).