La tension monte à Munich. Alors que Dayot Upamecano arrive au terme de son contrat au Bayern à l’été 2026, l’avenir du patron de la défense bavaroise se joue en coulisses. Le PSG et le Real Madrid rôdent au mercato.

L’avenir de Dayot Upamecano se joue actuellement en coulisses. Indiscutable sous les ordres de Vincent Kompany, l’international tricolore a enchaîné les prestations de haut niveau cette saison. Aligné à 26 reprises toutes compétitions confondues, auteur d’un but et d’une passe décisive, le défenseur de 27 ans incarne aujourd’hui la stabilité et le leadership dans l’axe munichois. Son volume de jeu et ses qualités athlétiques lui valent non seulement la confiance de Kompany, mais aussi les regards insistants des plus grands clubs européens. Auréolé d’un statut de cadre aussi bien au Bayern qu’en équipe de France, Upamecano est devenu l’un des défenseurs les plus courtisés du continent.

Un contrat au cœur de toutes les convoitises

La situation contractuelle du Français attise toutes les convoitises. Libre en juin 2026, Upamecano est désormais la cible prioritaire de plusieurs cadors à la recherche de garanties défensives solides. Preuve de cette tension, le Real Madrid et le PSG n’ont pas tardé à dégainer leurs arguments pour convaincre le joueur de basculer dans une nouvelle dimension, la bataille se jouant autant sur le terrain sportif que sur les ambitions de carrière.

Clause libératoire : dernier obstacle pour un accord

Au cœur des négociations entre le Bayern et Upamecano, la fameuse clause libératoire cristallise les rapports de force. Alors que le club bavarois envisage d’activer cette clause seulement à partir de l’été prochain, Foot Mercato explique que le clan du joueur pousse pour une application immédiate, dès cet été. Ce désaccord, qui paraît purement contractuel sur le papier, pourrait bien peser lourd dans la balance et dicter la suite du feuilleton.

Le PSG et le Real Madrid prêts à tout ?

Face à cette incertitude, les rivaux historiques ne lâchent rien. Côté espagnol, un accord verbal serait déjà noué pour une arrivée dès 2026. Le Real Madrid, déjà inspiré par le brillant parcours de Jude Bellingham, y voit l’occasion rêvée de renforcer son arrière-garde. À Paris, la direction fait également du défenseur tricolore une priorité et se montre prête à s’aligner sur les exigences du joueur pour devancer la concurrence.

Eberl confiant au Bayern mais…

Pour autant, le Bayern Munich n’est pas résigné. Max Eberl, directeur sportif, affiche sa confiance, même si le spectre des départs libres du passé hante l’Allianz Arena. Les Bavarois, plus déterminés que jamais, ont récemment marqué des points en trouvant un accord sur l’aspect financier du contrat. Le nœud restant : cette fameuse clause libératoire. Dans les couloirs du club, la volonté est claire : éviter un nouvel épisode à la David Alaba, où la défense s’était soudainement effondrée à la suite d’un départ libre d’un cadre incontournable. Le Bayern veut écrire une autre histoire, plus ambitieuse, symbole de sa capacité à rester attractif face aux géants européens… Une chose est sûre : jamais la cour des grands n’a paru aussi impitoyable pour un joueur aussi convoité.