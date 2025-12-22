

Longtemps attentiste sur les très gros dossiers du mercato, le FC Barcelone semble enfin prêt à frapper fort pour Julian Alvarez (Atlético, 25 ans).

Alors que le PSG a longtemps observé le dossier Julián Álvarez sans jamais réellement passer à l’action, le FC Barcelone, lui, a décidé de structurer une offensive claire et assumée autour de l’attaquant argentin. À Barcelone, il ne s’agit plus d’une opportunité de marché, mais bien d’un joueur ciblé pour incarner l’après-Lewandowski et porter un nouveau cycle sportif.

Le FC Barcelone s’agite pour Alvarez

Selon Fichajes, le FC Barcelone sait que l’opération est difficile, presque hors norme, mais assume pleinement cette ambition. Le message est clair, la stratégie est posée. Volonté du joueur, stabilité financière via la réouverture complète du Camp Nou, puis vente majeure pour dégager des liquidités. Le FC Barcelone ne cache rien, ne vend pas de rêve à court terme, mais avance avec une feuille de route précise. Une méthode qui tranche avec l’immobilisme observé ailleurs en Europe, notamment au PSG.

Un message fort du Barça au PSG ?

Faire venir Julián Álvarez, ce serait un signal fort envoyé au marché, aux supporters et aux concurrents. Celui d’un club qui, malgré ses difficultés récentes, entend reprendre sa place dans la hiérarchie européenne. Là où le PSG a regardé passer le train, le FC Barcelone, lui, semble enfin décidé à monter dedans. Et à vitesse grand V.