À LA UNE DU 23 DéC 2025
[19:17]Mercato : un crack promis à l’OL et associé au Stade Rennais refuse encore la Ligue 1
[18:43]Mercato : l’OM veut torpiller l’OL pour Abdelli, qui aurait déjà fait son choix !
[18:26]FC Barcelone : gros drame familial pour Messi, sa sœur gravement blessée avant son mariage
[18:05]CAN 2025 : Niakhaté (OL) et Mbaye (PSG) s’offrent un carton avec le Sénégal face au Botswana
[17:52]OL Mercato : la signature d’Endrick (Real Madrid) officialisée, la date de son arrivée est connue
[17:39]Mercato : une recrue de taille snobe publiquement l’OM et le FC Nantes pour un autre club de Ligue 1
[17:12]RC Lens Mercato : un transfert tombé du ciel cet hiver, les supporters se frottent les mains
[16:56]OL Mercato : un crack très prometteur en plus d’Abdelli, mais un gros risque déjà identifié
[16:30]FC Nantes Mercato : une obsession des Kita à 20 M€ termine en nouvelle désillusion
[16:04]OM Mercato : un joueur convoité par toute l’Europe à Marseille cet hiver ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Le FC Barcelone se couche officiellement devant le PSG de Luis Enrique 

Par Bastien Aubert - 23 Déc 2025, 16:00
💬 Commenter
Luis Enrique (PSG)
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Devant la toute puissance affichée par le PSG ces derniers mois, un ancien dirigeant haut placé du FC Barcelone doit s’incliner. 

Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions, Ligue des champions, Supercoupe d’Europe, Coupe Intercontinentale… En réalisant ce sextuplé, le PSG a rejoint le club très fermé des équipes qui ont marqué le football mondial. Avant lui, seuls le FC Barcelone en 2009 et le Bayern Munich en 2020 avaient accompli un tel exploit.

Javier Bordas, ancien dirigeant du Barça, n’y va pas par quatre chemins dans L’Équipe : « En 2009, nous étions les meilleurs. Aujourd’hui, c’est le PSG. Luis Enrique a accompli un travail incroyable. » Des mots qui résonnent comme un aveu : le PSG n’est plus seulement un géant national, il s’affirme comme une puissance européenne.

« Luis Enrique a accompli un travail incroyable »

À en croire Bordas, le PSG aurait désormais sa place parmi les « grands d’Europe » : Barcelone, Real Madrid, AC Milan, Liverpool et consorts. Les dirigeants parisiens restent lucides mais ambitieux : « Il faut continuer à gagner pour se rapprocher de ces clubs-là. C’est normal, on est un club plus récent. C’est notre défi : continuer sur cette dynamique et gagner le plus de titres possibles. »

Le message est clair : ce PSG-là ne s’arrête pas au sextuplé. Avec la structure, le recrutement et le travail de Luis Enrique, le club de la capitale a les moyens de viser encore plus haut. Trois, quatre Ligue des champions dans les dix prochaines années ? Ce n’est plus un rêve, mais un objectif à portée de main. Paris a frappé un grand coup et l’Europe entière est prévenue : le PSG n’est plus là pour observer, il est là pour régner.

PSGFC Barcelone

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, PSG