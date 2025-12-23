🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Devant la toute puissance affichée par le PSG ces derniers mois, un ancien dirigeant haut placé du FC Barcelone doit s’incliner.

Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions, Ligue des champions, Supercoupe d’Europe, Coupe Intercontinentale… En réalisant ce sextuplé, le PSG a rejoint le club très fermé des équipes qui ont marqué le football mondial. Avant lui, seuls le FC Barcelone en 2009 et le Bayern Munich en 2020 avaient accompli un tel exploit.

Javier Bordas, ancien dirigeant du Barça, n’y va pas par quatre chemins dans L’Équipe : « En 2009, nous étions les meilleurs. Aujourd’hui, c’est le PSG. Luis Enrique a accompli un travail incroyable. » Des mots qui résonnent comme un aveu : le PSG n’est plus seulement un géant national, il s’affirme comme une puissance européenne.

À en croire Bordas, le PSG aurait désormais sa place parmi les « grands d’Europe » : Barcelone, Real Madrid, AC Milan, Liverpool et consorts. Les dirigeants parisiens restent lucides mais ambitieux : « Il faut continuer à gagner pour se rapprocher de ces clubs-là. C’est normal, on est un club plus récent. C’est notre défi : continuer sur cette dynamique et gagner le plus de titres possibles. »

Le message est clair : ce PSG-là ne s’arrête pas au sextuplé. Avec la structure, le recrutement et le travail de Luis Enrique, le club de la capitale a les moyens de viser encore plus haut. Trois, quatre Ligue des champions dans les dix prochaines années ? Ce n’est plus un rêve, mais un objectif à portée de main. Paris a frappé un grand coup et l’Europe entière est prévenue : le PSG n’est plus là pour observer, il est là pour régner.