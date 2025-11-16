Mercato – FC Barcelone ou PSG, le dossier Daniel Muñoz fait débat

Daniel Muñoz, latéral polyvalent de Crystal Palace, est pisté par le FC Barcelone et le PSG. Mais quel club devrait-il privilégier ? C’est notre débat.

Le Barça

« Le PSG a besoin d’un profil comme celui de Daniel Muñoz, le FC Barcelone peut-être pas autant, mais ce besoin se fera sans doute ressentir bientôt. Car, à ce jour, il n’y a pas de réelle doublure à Jules Koundé, et plusieurs défenseurs centraux sont en fin de contrat, comme Andreas Christensen et Eric Garcia, même si ce dernier devrait prolonger. À Paris, la concurrence serait peut-être un peu plus forte, même si l’arrivée de Muñoz permettrait de faire souffler un peu plus Hakimi. Malgré tout, je pense que le Barça doit jouer toutes ses chances, et que Muñoz devrait privilégier le champion d’Espagne en titre ».

William TERTRIN

Le PSG

« Des deux clubs, je pense que c’est le PSG qui a le plus besoin de Daniel Muñoz, avec la blessure d’Hakimi et son absence lors de la CAN. Le PSG n’a pas vraiment un autre latéral droit de métier derrière le Marocain, il devra bricoler avec Zaïre-Emery, Mayulu ou Marquinhos.

Ceci dit, à la place de Luis Campos et Luis Enrique, plutôt que le Colombien, j’irais chercher Eric Garcia au Barça. Il y a un bon coup à faire avec l’Espagnol, en fin de contrat. Garcia a l’avantage d’être polyvalent, contrairement à Daniel Muñoz, et le « piquer » au Barça aurait comme autre avantage d’affaiblir un concurrent direct. »

Laurent HESS