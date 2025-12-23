À LA UNE DU 23 DéC 2025
FC Barcelone Mercato : énorme retournement de situation pour la priorité de l’hiver

Par William Tertrin - 23 Déc 2025, 21:00
Le FC Barcelone est confronté à un sérieux contretemps dans la course à la signature de Marc Guéhi pour renforcer sa défense l’été prochain. Les négociations, pourtant engagées avec sérieux, se sont heurtées aux exigences salariales substantielles du défenseur de Crystal Palace. Dans un contexte où la concurrence monte en puissance, notamment du côté de Liverpool et du Bayern Munich, le club catalan doit revoir ses plans pour attirer un “top défenseur central”.

Des exigences financières trop élevées pour Barcelone

Le Barça s’est montré particulièrement attentif au dossier Marc Guéhi, multipliant les échanges avec ses représentants au fil des dernières semaines. Mais rapidement, les discussions ont buté sur le plan financier. Comme le rapporte Mundo Deportivo, le joueur anglais, en fin de contrat avec Crystal Palace à l’été 2026, vise un contrat conséquent, bien au-delà de ce que le club blaugrana peut offrir dans sa situation actuelle. Cet écart significatif a finalement refroidi l’élan de Barcelone, qui ne souhaite pas bouleverser sa politique salariale déjà surveillée de près.

Liverpool et Bayern prennent l’avantage pour Guéhi

Pendant que le dialogue s’est interrompu entre Guéhi et le club catalan, d’autres ténors européens se sont accélérés. Liverpool et le Bayern Munich n’ont pas hésité à s’aligner sur les demandes du défenseur international anglais. Leur pouvoir financier et leur dynamisme dans les négociations placent désormais ces deux clubs en position idéale pour rafler la mise. À cela s’ajoute la volonté du joueur de trancher rapidement pour son avenir, sachant qu’à partir de janvier, il aura la liberté de négocier avec le club de son choix pour un départ libre à la fin de la saison.

Quelles alternatives pour le Barça en défense centrale ?

Face à ce possible échec, le Barça ne désarme pas et anticipe déjà ses prochaines options. Le marché des défenseurs centraux de haut niveau sera animé cet été, avec plusieurs profils sur la table et des situations contractuelles favorables. Le club catalan maintient son ambition : attendre l’été pour frapper un grand coup et attirer un leader défensif capable de stabiliser l’arrière-garde. Patience, donc, mais vigilance aussi, car la concurrence reste féroce et la moindre fenêtre doit être exploitée.

Upamecano, Konaté, Gvardiol et Bastoni au cœur des discussions

Quatre grands noms sont déjà au centre des débats en interne du côté du Barça :

  • Dayot Upamecano, en discussions autour d’une prolongation avec Munich, reste un profil suivi même s’il lorgne aussi ailleurs, comme le possible défi parisien.
  • Ibrahima Konaté, solide à Liverpool (1431 minutes, 17 matches cette saison en PL), voit son contrat courir jusqu’en 2026. Sa progression lui vaut l’attention de plusieurs géants européens, avec le Bayern et l’Inter à l’affût.
  • Josko Gvardiol (Manchester City), ciblé pour sa polyvalence et sa relance, séduit toujours le staff catalan.
  • Alessandro Bastoni (Inter Milan), dont la situation reste surveillée, pourrait être le profil rêvé pour renforcer la charnière.

Si le Barça cultive la patience, il devra probablement composer avec des réponses rapides de clubs comme le Bayern, un mouvement déjà visible dans la gestion de la situation Upamecano. La bataille s’annonce ouverte et chaque club cherche désormais à sécuriser son futur défensif avant la grande valse de l’été. Les prochaines semaines pourraient accélérer de nombreux dossiers majeurs sur le marché européen.

