Le FC Barcelone pourrait frapper un premier coup retentissant dès l’ouverture du mercato, avec un dossier qui affole déjà toute l’Europe.

Un premier gros coup du FC Barcelone au mercato hivernal ? Selon les informations d’Ekrem Konur, le club catalan serait en passe de trouver un pré-accord avec Marc Guehi à partir du 1er janvier. Le défenseur anglais de Crystal Palace, l’un des centraux les plus courtisés de Premier League, serait prêt à ouvrir la porte à un départ vers Barcelone.

Un pré-accord signé avec Guehi ?

Une accélération majeure au moment où Hansi Flick cherche désespérément à stabiliser une défense régulièrement secouée ces dernières semaines. Et dans les bureaux du FC Barcelone, un élément pourrait tout bouleverser : l’état de santé de Ronald Araújo. Si l’Uruguayen devait à nouveau être indisponible ou gérer une absence prolongée, le Barça pourrait pousser pour un transfert immédiat de Guehi, sans attendre l’été.

Le Barça en avance sur la concurrence

Une solution d’urgence… mais aussi une option stratégique pour sécuriser l’avenir de l’arrière-garde blaugrana. Problème : l’Europe s’est jetée sur le dossier. Liverpool, Manchester United, Chelsea, Tottenham, l’Inter, la Juventus, le Real Madrid, l’Atlético Madrid et même le Bayern Munich sont également sur les rangs pour attirer l’international anglais. Un embouteillage qui annonce un bras de fer titanesque dans les prochaines semaines même si le FC Barcelone semble avoir pris la pole dans ce dossier explosif.