FC Barcelone Mercato : la première recrue hivernale connue ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone Mercato : la première recrue hivernale connue ! 

Marc Guehi (Crystal Palace)
Bastien Aubert
9 décembre 2025

Le FC Barcelone pourrait frapper un premier coup retentissant dès l’ouverture du mercato, avec un dossier qui affole déjà toute l’Europe.

Un premier gros coup du FC Barcelone au mercato hivernal ? Selon les informations d’Ekrem Konur, le club catalan serait en passe de trouver un pré-accord avec Marc Guehi à partir du 1er janvier. Le défenseur anglais de Crystal Palace, l’un des centraux les plus courtisés de Premier League, serait prêt à ouvrir la porte à un départ vers Barcelone. 

Un pré-accord signé avec Guehi ?

Une accélération majeure au moment où Hansi Flick cherche désespérément à stabiliser une défense régulièrement secouée ces dernières semaines. Et dans les bureaux du FC Barcelone, un élément pourrait tout bouleverser : l’état de santé de Ronald Araújo. Si l’Uruguayen devait à nouveau être indisponible ou gérer une absence prolongée, le Barça pourrait pousser pour un transfert immédiat de Guehi, sans attendre l’été. 

Le Barça en avance sur la concurrence 

Une solution d’urgence… mais aussi une option stratégique pour sécuriser l’avenir de l’arrière-garde blaugrana. Problème : l’Europe s’est jetée sur le dossier. Liverpool, Manchester United, Chelsea, Tottenham, l’Inter, la Juventus, le Real Madrid, l’Atlético Madrid et même le Bayern Munich sont également sur les rangs pour attirer l’international anglais. Un embouteillage qui annonce un bras de fer titanesque dans les prochaines semaines même si le FC Barcelone semble avoir pris la pole dans ce dossier explosif. 

FC BarceloneMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Le journaliste Pierre Ménès avant un match à la Meinau.
Mercato...

OL Mercato : Endrick annulé, Pierre Ménès balance du très lourd avant la DNCG !

Par Bastien Aubert
Marc Guehi (Crystal Palace)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : la première recrue hivernale connue ! 

Par Bastien Aubert
Alvaro Arbeloa (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : Zidane et Klöpp écartés, un candidat surprise en pole pour l’après Xabi Alonso 

Par Bastien Aubert
Will Still déçu lors d'un match de Southampton.
FC Nantes...

FC Nantes : les frères de Will Still vendent la mèche sur leur avenir au club ! 

Par Bastien Aubert
Jeffrey De Lang et Yehvann Diouf se saluant à la fin de Nice-OM.
Ligue 1...

Revue de presse : bonne nouvelle à Nice avant Lens, plusieurs options pour l’après Blas à Rennes, l’OM au secours du Gym ?

Par Bastien Aubert
Ebenezer Annan (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : un ancien flop des Verts pour remplacer Annan, les supporters vont craquer !

Par Bastien Aubert
Union Saint-Gilloise – OM : un retour de poids dans le groupe marseillais 
Ligue des champions...

Union Saint-Gilloise – OM : un retour de poids dans le groupe marseillais 

Par Bastien Aubert
Mike Maignan (AC Milan)
Mercato...

PSG Mercato : Chevalier out, Campos négocie avec l’actuel meilleur gardien du monde pour le remplacer !

Par Bastien Aubert
Jérémie Boga (OGC Nice)
Mercato...

OGC Nice Mercato : Boga a déjà trouvé preneur, Moffi change ses plans !

Par Bastien Aubert
Antoine Griezmann (Atlético Madrid)
Ligue 1...

RC Lens : Leca a scellé un accord historique, Griezmann dans la boucle ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland face à un terrible casse-tête avant Bastia 

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé (PSG)
Ligue des champions...

PSG : un retour de poids et un double coup dur avant Bilbao ! 

Par Bastien Aubert
Amine Gouiri (OM)
Ligue 1...

OM : un renfort en attaque début janvier, le PSG et le FC Nantes tremblent déjà !

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé (Real Madrid)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : le Barça avance sur une recrue, nouveau coup dur pour Mbappé au Real !

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OL Mercato : Endrick en a fini avec le Real Madrid, la date de son premier match à Lyon connue ! 

Par Bastien Aubert
Ilan Kebbal (Paris FC)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : le favori désigné à la succession de Blas met un gros stop à Beye ! 

Par Bastien Aubert
Nasser al-Khelaïfi (PSG)
Ligue 1...

PSG : le Qatar va offrir à Paris le renfort le plus dingue de toute l’histoire du club !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : en danger, Horneland prend un énorme coup de pression avant Bastia ! 

Par Bastien Aubert
Stéphane Ziani (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Ziani dit non à Kita, le plan de survie autour de Castro explose en plein vol !

Par Bastien Aubert
Leonardo Balerdi (OM)
Ligue des champions...

Union Saint-Gilloise – OM : De Zerbi dynamite son onze, deux tauliers éjectés !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Stéphane Stassin donne des nouvelles musclées de son fils 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Mercato...

OM : De Zerbi fragilisé, le mercato d’hiver déjà impacté par le LOSC ? 

Par Bastien Aubert
Matvey Safonov (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : sa femme craque, Luis Enrique le retient par le col ! 

Par Bastien Aubert
Will Still est libre
FC Nantes...

FC Nantes : Will Still aurait-il fait un bon remplaçant à Luis Castro ? 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet