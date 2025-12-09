Revue de presse espagnole : le Barça avance sur une recrue, nouveau coup dur pour Mbappé au Real !

Voici la revue de presse espagnole en date de ce mardi 9 décembre 2025. Au menu : la blessure de Kylian Mbappé et les plans mercato du FC Barcelone en janvier.

AS : « Situation limite »

La situation de Xabi Alonso est précaire sur le banc du Real Madrid, où Kylian Mbappé souffre d’une fracture de l’annulaire gauche après une mauvaise chute contre le Celta Vigo (0-2. Malgré une forte douleur, le capitaine des Bleus a serré les dents et a continué à jouer. Il continuera de souffrir en silence puisqu’il jouera bien la rencontre face Manchester City mercredi soir en Ligue des Champions. Malgré une gêne importante, Mbappé veut être présent sur le terrain.

SPORT : « Ultimatum »

C’est un ultimatum assez clair que la direction du Real Madrid a fixé à Xabi Alonso à la veille du choc de C1 contre les Cityzens. Au FC Barcelone, Il y a bien eu une réunion entre l’agent de Nico Schlotterbeck et Deco. Les relations entre Hansi Flick et le défenseur allemand sont bonnes mais l’entraîneur blaugrana n’insiste pas pour un transfert du joueur pour le moment. Cependant, le Barça souhaite se renforcer en défense en janvier…

MARCA : « Une finale pour Xabi »

Xabi Alonso jouera une « finale » demain face à Manchester City pour sauver sa tête sur le banc du Real Madrid. Ainsi en a décidé Florentino Pérez à la sortie d’un cabinet de crise dirigé hier dans la capitale espagnole.

MUNDO DEPORTIVO : « Champions à la maison »

Le Barça, en plein renouveau, n’a plus le choix et doit s’imposer impérativement contre l’Eintracht Francfort pour avoir une chance de faire partie des meilleurs clubs européens après la phase aller de la Ligue des Champions.