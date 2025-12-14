🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

En fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano ne serait pas contre jouer un jour au PSG. Mais il assure ne pas être pressé…

L’avenir de Dayot Upamecano continue d’alimenter la chronique. En fin de contrat avec le Bayern Munich, le défenseur central de 27 ans est courtisé par le PSG et le Real Madrid. En milieu de semaine, Le 10 Sport a assuré qu’il allait prolonger avec le club bavarois, ce dernier ayant accédé à ses demandes salariales mais également à sa volonté d’insérer une clause de départ dans son nouveau bail. Sauf qu’hier, d’autres sources, étrangères celles-ci, prétendaient qu’il n’y avait aucun accord avec les deux parties. Bien malin, donc, qui sait où jouera Upamecano la saison prochaine…

« Le PSG ? Pourquoi pas mais on va dire qu’on n’est pas pressé… »

Interrogé ce dimanche par Téléfoot sur son avenir, et notamment la possibilité de rejoindre son grand ami Ousmane Dembélé au PSG, Upamecano a souri avant de répondre : « Oui, pourquoi pas ? Mais on va dire qu’on n’est pas pressé ». Le journaliste lui dit alors qu’il y a une possibilité pour qu’il prolonge au Bayern Munich. L’international français répond : « Oui, bien sûr ». En prenant en compte tous les éléments de ce dossier, il se pourrait donc qu’Upamecano prolonge au Bayern avec, à l’esprit, la possibilité de rejoindre le PSG le jour où Marquinhos ou Pacho s’en ira. D’où la clause de départ.

Bien évidemment, les réponses très succinctes du défenseur peuvent aussi cacher des négociations entamées avec le PSG. N’étant officiellement autorisé à négocier avec un autre club qu’à partir du 1er janvier, cela expliquerait pourquoi il évite de s’attarder sur le sujet…