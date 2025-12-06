Le FC Barcelone aimerait recruter le milieu défensif de Crystal Palace Marc Guéhi. Mais son compatriote Harry Kane, que les Blaugranas voudraient attirer, tente de le faire venir au Bayern Munich !

Marc Guéhi a l’embarras du choix pour son avenir ! Le milieu anglo-ivoirien de Crystal Palace était l’une des priorités de Liverpool cet été. Mais le club londonien l’a retenu coûte que coûte. Finalement, il serait prêt à le libérer dès cet hiver ou au pire en juin prochain. Liverpool est toujours intéressé mais il n’est plus seul sur le coup. Le FC Barcelone, Manchester United, Chelsea, Tottenham, l’Inter Milan, la Juventus Turin, le Real Madrid, l’Atletico Madrid et le Bayern Munich sont aussi sur les rangs, rien que ça !

Kane et Guéhi plutôt au Bayern ou au Barça ?

Information amusante, le Bayern Munich aurait demandé à Harry Kane de jouer les entremetteurs. L’attaquant côtoie Guéhi en sélection anglaise, les deux hommes s’apprécient. Sauf que Kane est également dans le viseur du Barça, comme son compatriote ! Les Blaugranas auraient bien besoin d’une sentinelle du niveau de l’Eagle. Car dans les gros matches, la doublette Pedri-De Jong a des limites au niveau de la récupération.

Ce qui est certain, c’est que Crystal Palace va pouvoir jouer la surenchère avec son joueur. Marc Guéhi est actuellement coté 50 M€ par Transfermarkt. Mais vu la liste des courtisans, il y a plus de chances que son futur transfert flirte avec les 80-90 M€…