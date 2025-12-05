Les infos du jour : Le Barça a une nouvelle priorité offensive, le PSG climatisé sur deux dossiers du Mercato

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce vendredi 5 décembre 2025.

L’info du jour : Le Barça fonce sur Lautaro Martinez !

Le FC Barcelone aurait changé ses plans pour remplacer Robert Lewandowski. C’est désormais Lautaro Martinez (Inter Milan) qui aurait ses faveurs.

FC Barcelone : une ancienne star du Barça et du foot mondial accusé de tourisme sexuel, la vérité est choquante !

FC Barcelone : un top buteur en approche… et ce n’est ni Harry Kane ni Julián Álvarez !

Mais aussi…

PSG Mercato : le FC Barcelone officialise une signature, Luis Enrique s’étrangle !

PSG Mercato : le LOSC a fixé le tarif pour Bouaddi, deux cadors anglais passent à l’attaque !

PSG : Lucas Beraldo sur la sellette, un départ dès cet hiver ?

PSG : la guerre des goals embrase le vestiaire parisien !

PSG – Stade Rennais : la guerre des goals agace Luis Enrique, le traitement médiatique d’Habib Beye aussi !

Stade Rennais : Blas sur le départ ? Un des meilleurs joueurs de Ligue 1 ciblé pour le remplacer !

ASSE Mercato : un nouveau terrain de chasse privilégié par Kilmer Sports, Horneland applaudit !

FC Nantes Mercato : Les Canaris vont officialiser Machado, le RC Lens vraiment pas gourmand !

FC Nantes : Waldemar Kita prêt à saisir une opportunité XXL pour un buteur de Ligue 1 ?

FC Nantes : Un énorme flop du mercato prêt à tout pour rester !

FC Nantes : Kita doit-il attendre le Mercato pour trancher l’avenir de Castro ?

ASSE : le groupe pour Dunkerque est tombé, avec une absence surprise

Stade Rennais, OM : Benatia repris de volée par Habib Beye

ASSE Mercato : un club turc annonce l’arrivée d’Enzo Bardeli (Dunkerque) !

ASSE Mercato : le Pedri de la Ligue 2 chez les Verts, c’est validé !

ASSE Mercato : un flop estival de Kilmer Sports est devenu « in supportable » !

ASSE : Horneland a un petit chouchou chez les Verts, un cadre balance tout !

OM : Une offre XXL en approche pour le capitaine Balerdi ?

OM : l’avenir de Benjamin Pavard en suspens, la piste Joël Ordonez déjà refermée ?

OM : Un buteur de Manchester United pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang ?

Adil Rami balance un ancien joueur de l’OM et de Nice auteur d’insultes racistes !

Daniel Riolo allume Jonathan Clauss… mais un ancien du RC Lens vole à son secours !

OL : Un renfort attendu comme une recrue… déjà à l’infirmerie !