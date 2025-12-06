Le FC Barcelone à l’épreuve du feu, 2 bonnes nouvelles au Real Madrid

Même si les Unes de la presse sportive espagnole se concentrent sur le tirage au sort du premier tour du Mondial 2026, il est quand même question du FC Barcelone et du Real Madrid.

Marca : Huijsen de retour

Touché musculairement depuis le nul à Elche (2-2), Dean Huijsen recommence à s’entraîner normalement. Xabi Alonso devrait pouvoir à nouveau compter sur lui.

AS : Vinicius Jr-Xabi Alonso, paix durable

Selon AS, Vinicius Jr et Xabi Alonso auraient eu une franche explication. Depuis, l’ailier brésilien se sentirait bien mieux, plus libre sur le terrain.

Sport : épreuve du feu à La Cartuja

Ce samedi à 18h30, le Barça, leader de la Liga, affronte le Betis à La Cartuja, le Villamarin étant en travaux. Une épreuve du feu car il est toujours très difficile de s’imposer en Andalousie, face au bouillant public des Verdiblancos.

Mundo Deportivo : le leader passe un examen à La Cartuja

Même idée pour MD, qui estime que ce sera très dur pour les Blaugranas face à l’équipe de Manuel Pellegrini, 5e du classement.