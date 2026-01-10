La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si un intérêt de Galatasaray a fuité ce vendredi, Fabian Ruiz (29 ans) a toutes les raisons du monde de poursuivre son aventure au PSG.

Les dernières heures ont été agitées autour de Fabian Ruiz. Hier, le média espagnol As affirmait que Galatasaray avait formulé une offre de prêt pour le milieu espagnol du PSG, mais que le club parisien aurait décliné, jugeant les modalités insuffisantes. Une information qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux et fait naître de nombreuses spéculations sur un départ possible de l’international espagnol.

Pourtant, PSG Inside Actus a mis fin aux doutes avec une réponse claire et sans ambiguïté : « Faux. Aucune offre n’a été faite pour Fabian Ruiz qui va prolonger. » Le PSG confirme ainsi que le joueur reste pleinement intégré dans les plans de Luis Enrique et de l’état-major parisien, et qu’aucune négociation pour un départ n’est en cours.

Exit Galatasaray, Ruiz va prolonger au PSG

Cette clarification envoie un signal fort aux observateurs et aux supporters : Ruiz n’est pas seulement un joueur sous contrat, il est un élément central du projet sportif du PSG. Sa capacité à organiser le jeu, à dicter le tempo et à combiner technique et vision fait de lui un atout précieux, tant en Ligue 1 qu’en Ligue des champions.

Le PSG entend donc sécuriser son avenir en prolongeant son contrat, confirmant sa confiance envers le joueur. Si certains espéraient le voir partir cet hiver pour laisser place à d’autres profils, il n’en sera rien : l’Espagnol de 29 ans reste et restera un pilier du milieu parisien.