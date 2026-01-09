À LA UNE DU 9 JAN 2026
[16:43]FC Nantes Mercato : un départ officialisé et une nouvelle signature actée !
[16:30]OL : les débuts d’Endrick pourraient ne pas se passer comme prévu
[16:08]OGC Nice : après sa prolongation, Clauss lâche ses vérités sur Franck Haise
[16:00]FC Nantes : Kantari va-t-il sauver les Canaris de la Ligue 2 ?
[15:42]ASSE Mercato : Kilmer fonce sur une piste très onéreuse estampillée RC Lens
[15:30]OM, OL Mercato : un coup de fil a tout changé pour Abdelli ! 
[15:00]OL : Endrick se fait déjà remarquer avant le LOSC
[14:30]PSG Mercato : Paris attaqué sur Ruiz, 150 M€ claqués pour Alvarez ! 
[14:00]FC Barcelone : le vestiaire du Barça se moque du Real Madrid en interne, le Clasico va faire des étincelles !
[13:30]OM Mercato : du lourd débarque sur Vaz, Greenwood en route pour un transfert historique !
PSG Mercato : Paris attaqué sur Ruiz, 150 M€ claqués pour Alvarez ! 

Par Bastien Aubert - 9 Jan 2026, 14:30
💬 Commenter
Julian Alvarez (Atlético)
Si le PSG a été attaqué sur Fabian Ruiz (29 ans) en plein mercato hivernal, le dossier Julian Alvarez (Atlético Madrid, 25 ans) pourrait bien rebondir dès ce mois de janvier.

Panique au PSG ! Si le club de la capitale a encore étoffé sa vitrine de trophées en remportant le Trophée des Champions hier devant l’OM ce jeudi soir au Koweit (2-2, 4 tab 1), le mercato pourrait lui causer bien des tourments cet hiver.

Galatasaray s’intéresse à Ruiz

Selon Ekrem Konur, Galatasaray a en effet pris contact avec le PSG pour Fabián Ruiz (29 ans). Le club turc cherche à renforcer son milieu de terrain. Les discussions pourraient porter sur un prêt avec option d’achat mais aucune offre formelle n’est été formulée pour le moment. La situation reste sous surveillance. C’est aussi le cas pour Julian Alvarez, Même si Gonçalo Ramos a encore prouvé son sens du but devant l’OM, le PSG reste attentif à l’évolution de Julian Alvarez du côté de l’Atlético Madrid. Pour l’heure, il est en retard.

Chelsea prêt à lâcher 150 M€ pour Alvarez ! 

D’après Fichajes, Chelsea a décidé de secouer le prochain mercato estival avec une proposition économique qui s’élève à 150 millions d’euros !  L’objectif prioritaire de la direction londonienne est de sécuriser le transfert de l’attaquant argentin de 25 ans. L’idée de Liam Rosenior serait d’entourer Alvarez de jeunes prometteurs comme Estevao, tout en s’appuyant sur la qualité confirmée de Pedro Neto et le talent de Cole Palmer. Pendant ce temps, l’entourage du joueur en Espagne commence à ressentir la pression médiatique et les critiques sur ses performances. Un départ pourrait donc être possible cet été… mais pas forcément au PSG

