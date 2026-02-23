Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

En fin de contrat en 2027, Senny Mayulu (19 ans) serait sur le départ du PSG, faute d’accord concernant une prolongation.

Grosse information sortie par Ekrem Konur, ce soir, même si elle est à prendre des pincettes, comme toujours quand il s’agit du journaliste turc spécialisé dans les transferts : le Paris Saint-Germain et Senny Mayulu n’auraient pas trouvé de terrain d’entente pour une prolongation de contrat. Sachant qu’il ne reste plus qu’un an au jeune milieu de 19 ans, on s’achemine donc vers un transfert cet été. Et vu les noms cités par Konur, on comprend mieux pourquoi Mayulu envisage un départ !

City, Chelsea, Arsenal et Tottenham le veulent

Le journaliste avance les noms d’Arsenal, de Manchester City, de Chelsea et de Tottenham, rien que ça ! Transfermarkt cote Senny Mayulu à 40 M€, une somme que les quatre prétendants peuvent facilement lâcher. Comme toujours depuis que le Qatar en est propriétaire, il ne sera cependant pas facile pour Mayulu de partir si jamais Luis Enrique compte sur son joueur. Et si jamais ce n’est pas le cas, le PSG ne manquera pas de fixer une indemnité largement supérieure à celle estimée par Transfermarkt.

L’autre possibilité est que cette information de Konur vienne des agents de Mayulu pour mettre la pression au PSG et ainsi obtenir ce qu’ils demandent. Quoi qu’il en soit, il ne reste plus que trois mois avant que l’on sache si le milieu de 19 ans est réellement sur le départ…

