À LA UNE DU 23 FéV 2026
[22:54]OM Mercato : un grand espoir africain en approche
[22:20]OL Mercato : la menace FC Barcelone s’éloigne pour Fofana
[21:41]ASSE : une pointure arrive d’Angleterre, le mercato va être dingue !
[21:06]PSG Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Mayulu !
[20:47]Stade Rennais Mercato : un pactole décroché grâce au Real Madrid ?
[20:23]PSG Mercato : le FC Barcelone confirme une offre parisienne record pour Yamal
[19:57]OM : le club victime d’une cyberattaque, 400.000 supporters impactés !
[19:45]RC Lens : un consultant annonce une nouvelle désillusion avant le PSG
[19:20]OL : FIFA, Etats-Unis… Fonseca tire à balles réelles mais perd un soldat
[18:58]FC Nantes : laminé par le FC Barcelone, Castro prend cher du côté de Levante
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Mayulu !

Par Raphaël Nouet - 23 Fév 2026, 21:06
💬 Commenter
Senny Mayulu en action avec le ballon lors de PSG-OM.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

En fin de contrat en 2027, Senny Mayulu (19 ans) serait sur le départ du PSG, faute d’accord concernant une prolongation.

Grosse information sortie par Ekrem Konur, ce soir, même si elle est à prendre des pincettes, comme toujours quand il s’agit du journaliste turc spécialisé dans les transferts : le Paris Saint-Germain et Senny Mayulu n’auraient pas trouvé de terrain d’entente pour une prolongation de contrat. Sachant qu’il ne reste plus qu’un an au jeune milieu de 19 ans, on s’achemine donc vers un transfert cet été. Et vu les noms cités par Konur, on comprend mieux pourquoi Mayulu envisage un départ !

City, Chelsea, Arsenal et Tottenham le veulent

Le journaliste avance les noms d’Arsenal, de Manchester City, de Chelsea et de Tottenham, rien que ça ! Transfermarkt cote Senny Mayulu à 40 M€, une somme que les quatre prétendants peuvent facilement lâcher. Comme toujours depuis que le Qatar en est propriétaire, il ne sera cependant pas facile pour Mayulu de partir si jamais Luis Enrique compte sur son joueur. Et si jamais ce n’est pas le cas, le PSG ne manquera pas de fixer une indemnité largement supérieure à celle estimée par Transfermarkt.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

L’autre possibilité est que cette information de Konur vienne des agents de Mayulu pour mettre la pression au PSG et ainsi obtenir ce qu’ils demandent. Quoi qu’il en soit, il ne reste plus que trois mois avant que l’on sache si le milieu de 19 ans est réellement sur le départ…

Le calendrier de fin de saison du PSG

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)
28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)
06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)
10/03 : 8es de finale aller de la Champions League
15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
18/03 : 8es de finale retour de la Champions League
22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)
05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot