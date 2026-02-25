Pour le play-off retour de Champions League, ce soir contre l’AS Monaco, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, devrait totalement chambouler son onze de départ par rapport au match contre Metz (3-0) samedi.

Hier, en conférence de presse, Luis Enrique a prévenu les joueurs du PSG que tout relâchement serait interdit ce soir contre Monaco, malgré la victoire 3-2 mardi dernier lors du playoff aller de la Champions League : « C’est un match particulier, très difficile. Il y a une équipe qui commence le match en étant éliminée, et il y en aura une qui sera éliminée à la fin. Ce sera difficile de jouer demain contre Monaco. Mais nous voulons, bien sûr, continuer notre chemin. Monaco va commencer le match avec un but de retard, et on sait que nous aurons des moments très difficiles qu’il faudra gérer, avec nos supporters. La meilleure manière de gérer ce match sera de jouer comme d’habitude. Ce n’est pas un résultat à défendre, c’est un match à gagner ».

Doué à la place de Dembélé en pointe

L’entraîneur du PSG va associer le onze à la parole. Après avoir fait tourner contre Metz (3-0) samedi dernier, il va aligner ce qui se rapproche le plus de son équipe type, en sachant que Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé sont absents. Selon Le Parisien, c’est Warren Zaïre-Emery qui remplacera l’Espagnol au milieu de terrain. Par contre, il jouera à droite, ce qui fera coulisser Joao Neves à gauche. En pointe, c’est Désiré Doué, auteur d’un doublé à l’aller, qui prendra la place de Dembélé. L’ancien Rennais sera entouré par Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.

Le même onze pour Monaco ?

Dans les buts, c’est une nouvelle fois Matvei Safonov qui sera titularisé, ce qui confirme que Lucas Chevalier a bien été détrôné par le Russe. En défense, ce sera du classique, avec Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Un onze taillé pour aller chercher la qualification pour les 8es de finale. De son côté, L’Équipe fait savoir que Sébastien Pocognoli devrait reconduire le schéma en 3-4-3 utilisé samedi à Lens (3-2). Avec une petite nouveauté : la titularisation du jeune milieu de terrain Aladji Bamba.

Le calendrier de fin de saison du PSG

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League