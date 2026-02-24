Présent en conférence de presse ce mardi, Désiré Doué a été interrogé sur la polémique générée par les propos d’Ousmane Dembélé sur l’égoïsme de certains joueurs du PSG. Il dit ne pas s’être senti visé.

Ousmane Dembélé a fait sensation, vendredi 13 février, en déclarant après la défaite à Rennes (1-3) : « Le Paris Saint-Germain doit être en premier, pas les individualités ». Le Ballon d’Or n’a pas dit qui était visé par ces propos mais les médias y ont vu une pique pour Désiré Doué, qui a tenté sa chance à plusieurs reprises lors de cette rencontre alors que des partenaires étaient mieux placés. Depuis, Dembélé s’est blessé à Monaco (3-2), Doué a inscrit un doublé lors de ce match avant d’ouvrir le score face à Metz (3-0) samedi. Une belle façon de remettre les pendules à l’heure même s’il jure n’avoir pas pris pour lui les propos de son coéquipier.

« Je ne me suis pas senti visé par la phrase d’Ousmane Dembélé »

« Ma réussite actuelle est uniquement dû au travail, à la discipline que je m’applique au quotidien, a-t-il déclaré en conférence de presse aujourd’hui. C’est en répétant les choses qu’on peut retrouver le chemin des filets quand ça fait plusieurs matches qu’on n’a pas marqué. Il faut garder confiance. Je suis très bien entouré, ici au Paris Saint-Germain, que ce soit le staff ou mes coéquipiers. Je continue à très bien travailler au quotidien, c’est le plus important. A mon sens, les leaders ont le droit de prendre la parole à certains moments. C’est normal qu’il y ait de la frustration après une défaite. On est une équipe et un club qui ont énormément d’ambition. Entre nous, on se dit toujours les choses très clairement et on est très concentrés sur le match de demain. Je ne me suis pas senti visé par la phrase d’Ousmane Dembélé. »

Même s’il s’agit sans doute là de langue de bois, le fait qu’Ousmane Dembélé ait poussé un coup de gueule n’a rien de déshonorant pour les personnes visées. Comme l’a expliqué Désiré Doué, l’important est que les choses soient dites et que les abcès soient crevés avant que ça ne dégénère…

Le calendrier de fin de saison du PSG

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League