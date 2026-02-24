En conférence de presse, à la veille du playoff retour de Champions League contre l’AS Monaco, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a confirmé les forfaits d’Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz.

Bien placé pour la qualification pour les 8es de finale de la Champions League, le PSG sait qu’il doit encore finir le travail, demain, au Parc des Princes contre l’AS Monaco. Le succès 3-2 à Louis-II il y a une semaine nécessite confirmation. Ce sera sans Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz, dont Luis Enrique a confirmé le forfait ce mardi en conférence de presse : « Si un joueur ne fait pas l’entraînement la veille, c’est qu’il ne peut pas jouer. Je ne sais pas combien de temps ils seront absents, mais nous ne voulons pas prendre de risques, pour aucun joueur. Ce n’est pas grave, mais il faut être patient ».

« Ce n’est pas seulement Bradley qui est critiqué : tout le monde l’est »

Interrogé sur la confiance des supporters parisiens avant ce match retour, l’Espagnol a apporté un bémol : « Les supporters sont attentifs. Confiants, mais attentifs. C’est un match particulier, très difficile. Il y a une équipe qui commence le match en étant éliminée, et il y en aura une qui sera éliminée à la fin. Ce sera difficile de jouer demain contre Monaco. Mais nous voulons, bien sûr, continuer notre chemin. Monaco va commencer le match avec un but de retard, et on sait que nous aurons des moments très difficiles qu’il faudra gérer, avec nos supporters. La meilleure manière de gérer ce match sera de jouer comme d’habitude. Ce n’est pas un résultat à défendre, c’est un match à gagner ».

Enfin, comme en écho à ses joueurs qui avaient célébré leurs buts à Louis-II en faisant la sourde oreille aux critiques, Luis Enrique semble avoir adopté la posture du seul contre tous au moment de répondre à une question sur Bradley Barcola, dont le manque de réalisme est régulièrement pointé du doigt : « Ce n’est pas seulement Bradley qui est critiqué : tout le monde l’est, c’est normal, c’est pour ça qu’on joue ici et il faut s’habituer. C’est valable pour lui et les autres attaquants : ce sont de très bons joueurs, avec beaucoup de personnalité, et les critiques existent toujours dans les grands clubs. Bradley a montré sa personnalité et son caractère, il peut encore s’améliorer techniquement, et je suis très content de tous mes attaquants ».

Le calendrier de fin de saison du PSG

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League