Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Après une offre annoncée de 200 millions pour Erling Haaland, l’émir du Qatar craque pour une autre recrue au nom ronflant en vue du mercato estival.

Le PSG ne s’arrête plus. Après l’offre spectaculaire de 200 millions d’euros évoquée ce week-end pour Erling Haaland, l’émir du Qatar semble prêt à remettre le couvert pour une autre pépite, et cette fois c’est Mateus Mané de 18 ans de Wolverhampton Wanderers qui est devenu le nouveau diamant du recrutement estival.

60 M€ pour Mané ?

Selon Fichajes, le profil de Mané est exactement ce que le PSG cherche : un joueur capable de peser dans le dernier tiers, de surgir depuis la deuxième ligne et d’apporter puissance et créativité à un milieu déjà prometteur avec Joao Neves et Zaire-Emery. Ses 17 matchs de Premier League cette saison, ponctués de 2 buts et 2 passes décisives, témoignent d’une maturité rare pour un joueur de 18 ans. Dans le contexte de Wolverhampton, en lutte pour le maintien, le PSG pourrait conclure un transfert historique, estimé entre 50 et 60 millions d’euros, tout en devançant les géants européens qui suivent le prodige de près : Liverpool, Manchester United, Chelsea ou Tottenham.

Le PSG a les moyens de ses ambitions

L’opération n’est pas qu’un simple coup sportif. Elle s’inscrit dans la stratégie globale du club : bâtir une équipe moins dépendante des stars déjà établies, plus centrée sur des jeunes talents affamés et ambitieux, capables d’installer le PSG dans la durée, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Mateus Mané représente cette nouvelle génération, où puissance, technique et intelligence de jeu convergent pour créer des joueurs complets, prêts à briller sur la scène européenne. Avec Haaland déjà dans le viseur et Mané sur le point d’être ajouté à l’effectif, l’émir du Qatar envoie un signal clair : le PSG ne veut pas seulement dominer en France, il vise le contrôle total du mercato et l’alignement d’une armada capable de marquer une décennie entière.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League