Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si le PSG a réaxé sa stratégie sur des recrues moins blong-blin que par le passé, l’émir du Qatar serait prêt à une folie pour Erling Haaland (Manchester City, 25 ans).

Le PSG aurait décidé de frapper fort. Très fort. Selon Fichajes, l’émir du Qatar aurait validé une offensive colossale pour tenter d’arracher Erling Haaland à Manchester City. Une proposition jugée « impossible à refuser » en coulisses.

Une offre historique proche des 200 millions d’euros

Le PSG aurait pris des renseignements précis sur la situation contractuelle du « Cyborg », lié aux Citizens jusqu’en 2027. Et surtout, une enveloppe avoisinant les 200 millions d’euros serait prête à être dégainée. Un montant qui pulvériserait les standards du marché actuel. L’objectif serait limpide : offrir à Luis Enrique le leader offensif ultime pour enfin dominer la UEFA Champions League. En interne, on veut un visage fort, un patron des surfaces, un joueur capable de transformer chaque occasion en but décisif lors des grandes soirées européennes.

Guardiola, élément déclencheur ?

Un détail pourrait tout accélérer : l’avenir de Pep Guardiola. Si le technicien catalan venait à quitter Manchester en fin de saison, la porte s’entrouvrirait. Des sources proches du dossier assurent que Haaland ne serait pas insensible à un nouveau défi sans Guardiola sur le banc. Paris, attentif, se tient prêt à bondir au moindre frémissement. Contrairement aux rumeurs habituelles, cette opération serait totalement indépendante du futur d’Ousmane Dembélé ou d’autres cadres offensifs. Le plan est clair : construire autour d’Haaland. Sportivement, il serait l’épicentre absolu du projet. Tactiquement, tout serait pensé pour maximiser ses qualités de finisseur. Commercialement, il deviendrait le nouveau visage mondial du PSG.

L’émir du Qatar veut marquer l’histoire

À Doha, la frustration européenne est encore vive. L’idée est simple : changer de dimension une bonne fois pour toutes. Recruter Haaland serait un message envoyé au continent. Manchester City observe ces mouvements avec prudence et tente de sécuriser sa star. Mais face à une proposition financière et sportive hors normes, la pression pourrait monter. Au Parc des Princes, les supporters rêvent déjà d’une saison prochaine avec la puissance norvégienne sous la Tour Eiffel. Le PSG prépare un coup monumental. Et si l’émir a réellement posé sur la table une offre impossible à refuser, le mercato pourrait basculer dans une autre galaxie.

